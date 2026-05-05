InícioColunistas#Mariana Morais
SUCESSO!

Globo bate o martelo e define futuro de Belo na emissora

Cantor fez sucesso ao interpretar Misael em 'Três Graças'

Globo bate o martelo e define futuro de Belo na emissora - (crédito: TV Globo)
Globo bate o martelo e define futuro de Belo na emissora - (crédito: TV Globo)

O cantor Belo vem ampliando seu espaço também como ator e, após a boa recepção em "Três Graças", garantiu novos passos na dramaturgia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Intérprete de Misael na produção, ele conquistou a aprovação da TV Globo, que decidiu renovar seu vínculo por mais quatro anos, assegurando sua participação em futuros projetos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Apesar do interesse da emissora em escalá-lo na próxima novela das sete, o artista optou por recusar o convite.

A decisão, segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, está relacionada à necessidade de equilibrar a rotina intensa de gravações com sua agenda de shows, que segue como prioridade.

Mesmo assim, Belo já tem novo trabalho confirmado: ele integrará o elenco da série "A Doutrina", cuja trama abordará o universo do jogo do bicho no Rio de Janeiro.

Além disso, o artista também participará da sexta temporada de "Arcanjo Renegado", reforçando sua presença no audiovisual.


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 05/05/2026 11:37
SIGA
x