Ex de Matheus, dupla de Kauan, reage após supostas traições virem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Paula Aires se pronunciou publicamente na noite de segunda-feira (4) sobre o fim do casamento com Matheus Aleixo, após a repercussão de rumores envolvendo possíveis traições.

Em mensagem publicada nas redes sociais, ela indicou que pretende encerrar o assunto e agradeceu o apoio recebido nos últimos dias.

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"Já está tudo esclarecido. Obrigada pelo apoio. Tanta, mas tanta gente torcendo… Amigos que agora sei exatamente quem são e que sempre estarão comigo. De coração, obrigada! Vida que segue…", escreveu.

O término da relação, que durou 14 anos, passou a ganhar destaque após a divulgação de relatos sobre supostas infidelidades atribuídas ao cantor, conforme noticiado pela colunista Fábia Oliveira.

Um dos episódios mencionados teria ocorrido em dezembro de 2024, durante um show realizado no Villa Country, onde Matheus teria se aproximado da cantora Brunna Bernardy.

A artista, no entanto, negou qualquer envolvimento com o sertanejo. "Em dezembro eu nem fui no show de ninguém, fui no show deles no último mês, que não era deles em si.

Nem sabia que eles iriam estar lá, tiveram vários outros cantores. Fui embora antes do show deles acabar, tinha um compromisso em uma outra casa que eu canto. Nem conheço esse cantor pessoalmente, só de palco”, afirmou à jornalista.

Outras situações também teriam contribuído para o desgaste do relacionamento. De acordo com relatos, durante a gravação de um DVD da dupla em Belo Horizonte, o cantor teria levado outras mulheres ao camarim, gerando desconforto nos bastidores e até uma discussão com a esposa de Kauan.

Pessoas próximas apontam que Paula já teria pedido mudanças de comportamento ao então companheiro em diferentes momentos. O casal tem dois filhos, Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7.