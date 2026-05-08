Quem é a atriz global apontada como nova affair de Anitta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os rumores de um possível affair entre Anitta e Alice Carvalho voltaram a ganhar força após as duas serem vistas juntas novamente no Rio de Janeiro.

Desta vez, a cantora e a atriz estiveram no Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul da capital fluminense, onde acompanharam uma sessão de “O Diabo Veste Prada 2”.

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A proximidade entre as artistas já havia chamado atenção em outras aparições públicas recentes, marcadas por clima de intimidade.

Mas afinal, quem é Alice Carvalho?

A atriz vem consolidando espaço na televisão, no streaming e também no cinema nacional. Atualmente, ela integra o elenco da novela “Guerreiros do Sol”, da TV Globo.

Na emissora, já participou da série “Segunda Chamada”, lançada em 2019, e da novela “Renascer”, exibida em 2024, na qual interpretou Joana.

Além dos trabalhos na TV aberta, Alice também faz parte do elenco de “Cangaço Novo”, produção do Prime Video que conquistou destaque entre as séries brasileiras recentes.

No cinema, a artista apareceu em “O Agente Secreto”, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho que disputou uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional.

No filme, ela interpreta a esposa do personagem Armando, vivido por Wagner Moura, em uma breve sequência de flashback.

Fora das telas, Alice Carvalho também mantém uma trajetória ligada à literatura. A atriz já escreveu e publicou três livros, além de atuar como diretora, dramaturga e roteirista.

O perfil intelectual da artista tem chamado atenção não só do público, como também da própria Anitta.