Aos 65 anos, Gretchen faz cirurgia na região íntima e real motivo vem à tona

Aos 65 anos, Gretchen faz cirurgia na região íntima e expõe motivo: 'Flacidez' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gretchen decidiu passar por mais um procedimento estético aos 65 anos e falou abertamente sobre o motivo que a levou à cirurgia.

A artista contou que, após emagrecer bastante, começou a se incomodar com mudanças na aparência da região íntima, o que afetou sua autoestima.

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Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora revelou ter realizado uma capuzplastia, intervenção cirúrgica indicada para retirar o excesso de pele que cobre o clitóris e melhorar a flacidez da área.

“Depois de emagrecer muito, a parte íntima ficou um pouco sem forma, com flacidez, e eu queria um resultado bom e eficiente”, declarou.

O procedimento foi conduzido pelo urologista Ubirajara Barroso Jr., especialista em reconstrução genital. Segundo o médico, a cirurgia não é procurada apenas por razões estéticas e pode ser recomendada em diferentes contextos clínicos.

“Essa é uma cirurgia indicada quando há um aumento do prepúcio do clitóris, aquela pele que recobre a área.

Muitas vezes, a indicação acontece por uma questão estética, por conta do desconforto psicológico, mas também pode dificultar a higiene e causar irritação por fricção com roupas mais apertadas”, explicou o especialista.



