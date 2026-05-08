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Grávida, Lore Improta toma atitude radical para a chegada do dia do parto

Dançarina está na reta final da gestação, que é fruto de seu relacionamento com Leo Santana

Grávida, Lore Improta toma atitude radical para o dia do parto - (crédito: Instagram)
Grávida, Lore Improta toma atitude radical para o dia do parto - (crédito: Instagram)

Lore Improta já desacelerou a rotina para viver os últimos momentos da gravidez de Levi, seu segundo filho com Léo Santana.

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Aos 32 anos, a dançarina e apresentadora decidiu interromper temporariamente os compromissos profissionais para se dedicar integralmente à espera do bebê, priorizando a reta final da gestação em Salvador.

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A influenciadora havia realizado recentemente sua última viagem de trabalho, em São Paulo, encerrando a agenda externa conforme orientação médica.

Desde então, retornou à capital baiana, onde concentra as atenções nos preparativos para a chegada do novo integrante da família. Levi é chamado carinhosamente pelos pais de “meninão”.

Depois de meses marcados por compromissos e deslocamentos frequentes, Lore agora vive um período mais reservado, cercado de expectativa para o parto.

Mãe de Liz Improta Santana, de 4 anos, ela garantiu que o caçula nascerá na Bahia e brincou ao comentar o assunto em entrevista à revista Quem.

"É, meu amor, tem que ser baiano, está achando o quê? Nordestino! Não existe essa possibilidade (de não ser)", afirmou a artista ao falar sobre o local de nascimento do bebê.

Lore e Léo Santana anunciaram a segunda gravidez recentemente e, desde então, compartilham com os fãs momentos da nova fase da família nas redes sociais.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 08/05/2026 12:22
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