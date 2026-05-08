Patrícia Poeta cai no choro com homenagem do filho com problema de saúde

Patrícia Poeta se emocionou ao vivo durante a edição especial de Dia das Mães do “Encontro”, exibida nesta sexta-feira (8).

A apresentadora foi surpreendida por uma homenagem do filho, Felipe Poeta, e não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o relato sobre os momentos difíceis enfrentados pela família no último ano.

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Durante a participação no programa, o DJ relembrou os problemas de saúde vividos por ele e pelo avô, além do apoio constante da mãe em meio às dificuldades.

Felipe passou sete semanas internado após uma cirurgia no joelho para tratar uma ruptura no menisco. Depois do procedimento, ele desenvolveu uma infecção bacteriana e precisou ser submetido a várias novas cirurgias ao longo da recuperação.

Visivelmente emocionado, o filho da apresentadora destacou a força de Patrícia diante das adversidades.

"Ano passado foi um ano difícil, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu só queria passar aqui para falar o quanto você é uma inspiração de força e resiliência", declarou.

Felipe também relembrou a postura da mãe durante o período de internação.

"Meu avô passou por problemas de saúde, eu passei... Vários sustos num ano só, e você com um sorriso no rosto para trazer alegria pros seus telespectadores. E todo dia forte, chegando no hospital com um sorrisão no rosto para me animar. Não vejo a hora do nosso próximo samba", completou.

Após a homenagem, a ex-BBB Thelminha entrou no palco para entregar flores à apresentadora, que foi aplaudida de pé pela plateia do programa.

Ainda emocionada, Patrícia respondeu ao carinho do filho: "Um beijo meu filho, você me pegou, eu falei com ele hoje de manhã ainda".