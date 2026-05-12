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Milena constrange Wanessa Camargo ao reviver agressão ao vivo

Vice-campeã do 'BBB 26' deu o que falar nas redes sociais após sair em defesa da artista

Milena constrange Wanessa Camargo ao reviver agressão ao vivo - (crédito: Reprodução/Multishow)
Milena constrange Wanessa Camargo ao reviver agressão ao vivo - (crédito: Reprodução/Multishow)

Durante participação no "TVZ" exibido na última segunda-feira (11), a ex-BBB Milena Moreira saiu em defesa de Wanessa Camargo ao comentar a polêmica expulsão da cantora do "BBB 24".

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Na época, Wanessa deixou o reality após ser acusada de agressão por Davi Brito, campeão da edição.

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O assunto surgiu enquanto Wanessa refletia sobre como as redes sociais costumam enxergar determinadas situações de maneira unilateral.

Nesse momento, Milena decidiu interromper a conversa para demonstrar apoio à artista e afirmar que nunca interpretou o episódio envolvendo Davi como uma agressão.

"Inclusive eu tô com você, tá? Super, quando eu vi aquela coisa lá. Algumas pessoas queriam fazer a mesma coisa com a gente com aquilo e eu não achei que foi um agressão, entendeu? Eu tô super com você", declarou Milena.

Ao lado dela, Juliano Floss também sinalizou concordância com a fala.

O trecho rapidamente repercutiu no X, antigo Twitter, e dividiu opiniões entre os internautas.

“Meu Deus do céu, Wanessa não sabe aonde enfiar a cara depois de uma dessa kkkkkkkkk”, comentou um usuário da plataforma. “Superem as edições passadas”, escreveu outro perfil ao reagir ao debate.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/05/2026 09:08
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