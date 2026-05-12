Viviane Araújo se irrita com atitude de Belo e faz exigência ao cantor

Viviane Araújo comentou os bastidores do reencontro profissional com o ex-marido, Belo, nas gravações da novela “Três Graças”.
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Em conversa com o programa “Melhor da Tarde”, a atriz revelou que precisou intervir após o cantor utilizar cenas românticas dos dois durante suas apresentações musicais.
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Nos shows, Belo vinha exibindo no telão imagens dos personagens Misael e Consuelo, incluindo um beijo protagonizado pela dupla na trama.
As cenas eram reproduzidas enquanto o artista interpretava “Me Bloqueia”, parceria com Ferrugem e canção escolhida como tema do casal fictício.
Segundo Viviane, a situação causou desconforto e motivou um pedido direto para que o material deixasse de ser usado nas apresentações. “Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar”, afirmou.
A atriz explicou ainda que a solicitação aconteceu de maneira cordial, feita por intermédio de sua equipe. “Não achei legal, ali é o Belo fazendo um show, não é o Misael no palco contando uma história”, declarou.
Durante a entrevista, Viviane também relembrou o impacto de voltar a atuar ao lado do ex-companheiro depois de anos sem convivência.
Ela contou que aceitou participar da produção impondo apenas uma condição: não gravar cenas íntimas com o cantor.
Mesmo com o desconforto inicial, os dois mantiveram uma convivência estritamente profissional durante as gravações e evitaram revisitar assuntos pessoais.
“A gente se falou normalmente. ‘Vamos trabalhar’, dissemos”, relatou.
Ao avaliar a experiência, a atriz reconheceu que o reencontro exigiu maturidade emocional e acabou contribuindo para sua evolução artística.
“Me fez evoluir, crescer no meu trabalho como atriz”, concluiu.
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