Viviane Araújo se irrita com atitude de Belo e faz exigência ao cantor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Viviane Araújo comentou os bastidores do reencontro profissional com o ex-marido, Belo, nas gravações da novela “Três Graças”.

Em conversa com o programa “Melhor da Tarde”, a atriz revelou que precisou intervir após o cantor utilizar cenas românticas dos dois durante suas apresentações musicais.

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Nos shows, Belo vinha exibindo no telão imagens dos personagens Misael e Consuelo, incluindo um beijo protagonizado pela dupla na trama.

As cenas eram reproduzidas enquanto o artista interpretava “Me Bloqueia”, parceria com Ferrugem e canção escolhida como tema do casal fictício.

Segundo Viviane, a situação causou desconforto e motivou um pedido direto para que o material deixasse de ser usado nas apresentações. “Não gostei, achei nada a ver. Pedi para ele tirar”, afirmou.

A atriz explicou ainda que a solicitação aconteceu de maneira cordial, feita por intermédio de sua equipe. “Não achei legal, ali é o Belo fazendo um show, não é o Misael no palco contando uma história”, declarou.

Durante a entrevista, Viviane também relembrou o impacto de voltar a atuar ao lado do ex-companheiro depois de anos sem convivência.

Ela contou que aceitou participar da produção impondo apenas uma condição: não gravar cenas íntimas com o cantor.

Mesmo com o desconforto inicial, os dois mantiveram uma convivência estritamente profissional durante as gravações e evitaram revisitar assuntos pessoais.

“A gente se falou normalmente. ‘Vamos trabalhar’, dissemos”, relatou.

Ao avaliar a experiência, a atriz reconheceu que o reencontro exigiu maturidade emocional e acabou contribuindo para sua evolução artística.

“Me fez evoluir, crescer no meu trabalho como atriz”, concluiu.