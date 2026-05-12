Câncer: Netinho cai no choro ao anunciar retorno de linfoma

Internado desde o último sábado (9) no Hospital Aliança Star, em Salvador, Netinho emocionou os seguidores ao surgir chorando em um vídeo publicado nas redes sociais enquanto atualizava o público sobre seu estado de saúde.

O artista, de 59 anos, voltou a enfrentar um câncer após descobrir a recidiva do linfoma, doença que estava em remissão havia cerca de um ano.

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Durante o desabafo gravado diretamente do hospital, o cantor contou que tem passado por uma série de exames e biópsias para definir os próximos passos do tratamento.

Muito emocionado, ele fez elogios à equipe médica responsável por acompanhá-lo.

"Fiz a biópsia, foi ótimo, não sinto nada. Tomei duas anestesias e não sinto nada. Deus é muito bom. Os médicos são ótimos, o Aliança está excelente.

Choro porque sou emotivo. Doutora Gloria é uma das melhores oncologistas do mundo. Amanhã vou fazer biópsia de medula e vai dar tudo certo de novo. Vamos que vamos", declarou o artista na noite de segunda-feira (11).

Após a repercussão do vídeo, Netinho retornou às redes sociais na manhã desta terça-feira (12) para tranquilizar os fãs e esclarecer que as lágrimas não estavam relacionadas ao desânimo diante do diagnóstico.

"Para quem me viu chorando, não confunda com tristeza. Deus me fez espírito forte, resiliente e que sempre pediu a Ele desafios.

E sempre venci os desafios, porque entendo que desafios é o que nos molda e transforma em espírito de luz. Estou quase lá. Zona de conforto transforma a vida da gente em um nada", escreveu.

Na legenda da publicação, o cantor também refletiu sobre espiritualidade e sobre a forma como encara a própria trajetória.

"Como espírito de LUZ, não mais dependente de matéria densa, seguirei ao lado de Jesus Cristo (Deus) por toda a Eternidade.

Depois dessa vida lindíssima e vitoriosa que tive e tenho, É O QUE MAIS QUERO. Até lá, cantarei lindos shows emocionando e elevando meus queridos fãs".

Ao anunciar a internação no fim de semana, o dono do sucesso “Milla” detalhou como a descoberta aconteceu.

Segundo ele, exames identificaram um acúmulo de urina nos rins provocado por uma obstrução no lado esquerdo. Após o procedimento de desobstrução, os médicos detectaram o retorno do linfoma.

"Tive um acúmulo de xixi nos rins, foi detectado no exame uma obstrução no rim esquerdo. Foi feita a desobstrução e meu rim está livre, porém foi detectado que meu linfoma voltou", explicou.

O linfoma é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático e compromete os linfócitos, células responsáveis pela defesa do organismo, que passam a se multiplicar de forma desordenada.