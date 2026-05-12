Linfoma: 7 sinais do câncer que acometeu o cantor Netinho

Os recentes relatos envolvendo problemas de saúde de figuras conhecidas da televisão e da música voltaram a colocar o câncer em pauta.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nos últimos dias, Chico Pinheiro e Netinho compartilharam publicamente diagnósticos relacionados à doença.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O ex-apresentador da TV Globo revelou ter recebido o diagnóstico de câncer de cólon, popularmente conhecido como de câncer de intestino, o mesmo enfrentado por Preta Gil, que morreu em julho de 2025 após uma longa batalha contra a doença. Leia os sintomas do câncer de cólon clicando aqui.
Já o cantor Netinho informou que o linfoma, que estava controlado havia mais de um ano, voltou a se manifestar.
O cantor passou por duas biópsias nos últimos dias e deve iniciar uma nova etapa de tratamento.
Diante da repercussão, muitos internautas passaram a buscar informações sobre o linfoma e os sinais iniciais da doença.
O que é o Linfoma e seus sintomas
O linfoma é um câncer que compromete o sistema linfático, estrutura responsável por auxiliar o corpo na defesa contra infecções e outras doenças.
O problema surge quando os linfócitos, células de defesa do organismo, começam a se multiplicar de maneira anormal.
A doença é dividida em dois grupos principais: Linfoma de Hodgkin e Linfoma não Hodgkin.
Sintomas
Entre os sintomas mais frequentes estão:
- - As chamadas ínguas, caracterizadas pelo aumento dos gânglios linfáticos em regiões como pescoço, axilas e virilha.
- - Febre constante
- - Suor excessivo durante a noite
- - Perda de peso sem causa aparente
- - Fadiga intensa também costuma estar entre os sinais de alerta.
Em alguns casos, o paciente ainda pode apresentar coceira pelo corpo e episódios de falta de ar.
Especialistas destacam que identificar a doença nas fases iniciais pode aumentar significativamente as chances de sucesso do tratamento.
Saiba Mais
- Mariana Morais Câncer: Netinho cai no choro ao anunciar retorno de linfoma
- Mariana Morais Viviane Araújo se irrita com atitude de Belo e faz exigência ao cantor
- Mariana Morais Milena constrange Wanessa Camargo ao reviver agressão ao vivo
- Mariana Morais Diogo Nogueira é internado em estado grave e diagnóstico vem à tona
- Mariana Morais Câncer de Intestino: 6 sintomas da doença que acometeu Preta Gil e Chico Pinheiro
- Mariana Morais Inês Brasil se filia ao PSB e vira pré-candidata a deputada pelo RJ