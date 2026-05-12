Linfoma: 7 sinais do câncer que acometeu o cantor Netinho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os recentes relatos envolvendo problemas de saúde de figuras conhecidas da televisão e da música voltaram a colocar o câncer em pauta.

Nos últimos dias, Chico Pinheiro e Netinho compartilharam publicamente diagnósticos relacionados à doença.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ex-apresentador da TV Globo revelou ter recebido o diagnóstico de câncer de cólon, popularmente conhecido como de câncer de intestino, o mesmo enfrentado por Preta Gil, que morreu em julho de 2025 após uma longa batalha contra a doença. Leia os sintomas do câncer de cólon clicando aqui.

Já o cantor Netinho informou que o linfoma, que estava controlado havia mais de um ano, voltou a se manifestar.

O cantor passou por duas biópsias nos últimos dias e deve iniciar uma nova etapa de tratamento.

Diante da repercussão, muitos internautas passaram a buscar informações sobre o linfoma e os sinais iniciais da doença.

O que é o Linfoma e seus sintomas

O linfoma é um câncer que compromete o sistema linfático, estrutura responsável por auxiliar o corpo na defesa contra infecções e outras doenças.

O problema surge quando os linfócitos, células de defesa do organismo, começam a se multiplicar de maneira anormal.

A doença é dividida em dois grupos principais: Linfoma de Hodgkin e Linfoma não Hodgkin.

Sintomas

Entre os sintomas mais frequentes estão:

- As chamadas ínguas, caracterizadas pelo aumento dos gânglios linfáticos em regiões como pescoço, axilas e virilha. - Febre constante - Suor excessivo durante a noite - Perda de peso sem causa aparente - Fadiga intensa também costuma estar entre os sinais de alerta.

Em alguns casos, o paciente ainda pode apresentar coceira pelo corpo e episódios de falta de ar.

Especialistas destacam que identificar a doença nas fases iniciais pode aumentar significativamente as chances de sucesso do tratamento.