Entenda como os Almeidas transformaram o cemitério em um fenômeno digital - (crédito: Reprodução)

Por anos, cemitérios foram vistos apenas como espaços de silêncio, luto e despedida. Foi justamente nesse território pouco explorado que Léo e Rodrigo Almeida encontraram uma oportunidade de comunicação, e mais do que isso, construíram um dos projetos mais singulares do audiovisual brasileiro contemporâneo.

Os jornalistas transformaram um tema considerado de baixa atratividade em um produto de alto engajamento. Hoje, acumulam milhares de inscritos em suas redes sociais, centenas de vídeos publicados e milhões de visualizações somadas entre as plataformas digitais.

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O crescimento, no entanto, não se explica apenas pelos números. Há um reposicionamento de linguagem.

Ao invés de apostar no sensacionalismo, comum em conteúdos que abordam morte e mistério, o canal segue um caminho oposto. Apresenta cemitérios como espaços de memória coletiva, patrimônio cultural e expressão artística. Esculturas, símbolos religiosos, histórias esquecidas e personagens anônimos ganham protagonismo em narrativas que equilibram informação e emoção.

“Existe uma história em cada túmulo, e pouca gente parou para ouvir”, dizem os criadores, que adotam uma abordagem documental, com forte apelo visual e narrativo.

Um nicho que virou mercado

O êxito do projeto revela uma mudança no comportamento do público digital. Temas antes considerados de nicho passaram a ganhar escala quando apresentados sob uma nova perspectiva.

No caso do Almeidas Indicam, essa virada se sustenta em três pilares, curiosidade, storytelling e autenticidade.

Os vídeos combinam elementos históricos, relatos populares e experiências pessoais, criando um formato híbrido entre documentário e entretenimento. A estratégia se mostrou eficaz. Há conteúdos que ultrapassam a marca de 1 milhão de visualizações, e agora eles apostam em vídeos de temporadas que fazem muito sucesso.

Com presença também no Instagram, TikTok e Facebook, o projeto ampliou sua capilaridade e consolidou uma audiência fiel, interessada não apenas no mistério, mas na dimensão cultural e simbólica dos locais visitados.

Da internet para a televisão

O reconhecimento desse trabalho ultrapassou o ambiente digital. O canal passou a integrar a programação da Astral TV, que atualmente também está disponível na grade da Vivo TV, no canal 633, marcando a transição de um conteúdo independente para a grade de uma emissora nacional.

A chegada à TV representa um novo estágio de maturidade do projeto, ampliando o alcance para públicos que não necessariamente consomem conteúdo online. Também reforça uma tendência recente, a migração de criadores digitais para formatos tradicionais de mídia.

Na programação, os episódios mantêm a essência do canal, com foco em cultura, espiritualidade e comportamento, temas alinhados à proposta editorial da emissora.

Religião sem filtro e sem julgamento

Entre as iniciativas mais recentes, um novo quadro vem chamando atenção do público, uma série dedicada a religiões e filosofias de vida.

O formato propõe uma imersão em diferentes crenças, com acesso direto a rituais, espaços sagrados e lideranças espirituais. A abordagem, novamente, foge do padrão. Em vez de julgamentos ou interpretações externas, os episódios buscam apresentar cada tradição a partir de seus próprios fundamentos.

Já foram gravados conteúdos em terreiro de candomblé, templo maçônico, além de outros espaços religiosos e encontros espirituais diversos, sempre com a premissa de neutralidade e respeito.

O quadro amplia o escopo do canal e dialoga com um público interessado em espiritualidade, diversidade religiosa e autoconhecimento, temas em crescimento no debate público brasileiro.

Inovação em um território sensível

Ao retratarem cemitérios e práticas espirituais, os Almeidas Indicam atuam em um território sensível, frequentemente cercado por tabus. O diferencial está justamente na forma como esses temas são tratados.

Não há tentativa de choque gratuito. O que se vê é um esforço de contextualização, escuta e valorização de histórias que, em muitos casos, foram apagadas pelo tempo.

Esse posicionamento também contribui para reduzir preconceitos, especialmente em relação a religiões de matriz africana e outras tradições historicamente marginalizadas.