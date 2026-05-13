Luana Piovani deixa escapar homens famosos que já brocharam na cama

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais após revelar detalhes íntimos sobre antigos relacionamentos amorosos.
Durante participação no podcast apresentado por Foquinha no YouTube, a atriz contou que alguns ex-parceiros passaram por situações constrangedoras durante momentos íntimos, embora tenha preferido manter as identidades em segredo.
As histórias, segundo Luana, fazem parte da audiossérie “Nem Te Conto”, lançada recentemente pela plataforma Audible.
Mesmo sem citar nomes diretamente, ela admitiu que deixou pistas ao longo dos episódios para que o público consiga associar os relatos às pessoas envolvidas.
"Eu fiz uma lista. Melhor não contar [quem são os homens]. Mas se você ouvir a audiossérie, vai se ligar quem é, porque eu não digo nome, mas eu vou falando ali aquele pedaço da vida [quando isso ocorreu e o público vai descobrir]", afirmou.
A atriz também comentou, em tom de humor, sobre a velocidade com que os internautas costumam desvendar assuntos ligados à vida de famosos.
"A gente acha que não vão saber, mas esse povo perde a noite na internet e três dias depois vai sair a lista com 'tá aqui o boys que brocharam com a Luana'", brincou.
Luana teve a vida amorosa frequentemente acompanhada pela mídia ao longo dos anos.
Entre os relacionamentos já conhecidos do público estão os nomes de Rodrigo Hilbert, Paulo Vilhena, Rodrigo Santoro e Pedro Scooby, com quem teve três filhos.
Apesar das especulações geradas após a entrevista, a atriz não confirmou que os famosos citados acima tenham qualquer ligação com os episódios expostos por ela.