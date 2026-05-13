Luana Piovani deixa escapar homens famosos que já brocharam na cama

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais após revelar detalhes íntimos sobre antigos relacionamentos amorosos.

Durante participação no podcast apresentado por Foquinha no YouTube, a atriz contou que alguns ex-parceiros passaram por situações constrangedoras durante momentos íntimos, embora tenha preferido manter as identidades em segredo.

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As histórias, segundo Luana, fazem parte da audiossérie “Nem Te Conto”, lançada recentemente pela plataforma Audible.

Mesmo sem citar nomes diretamente, ela admitiu que deixou pistas ao longo dos episódios para que o público consiga associar os relatos às pessoas envolvidas.

"Eu fiz uma lista. Melhor não contar [quem são os homens]. Mas se você ouvir a audiossérie, vai se ligar quem é, porque eu não digo nome, mas eu vou falando ali aquele pedaço da vida [quando isso ocorreu e o público vai descobrir]", afirmou.

A atriz também comentou, em tom de humor, sobre a velocidade com que os internautas costumam desvendar assuntos ligados à vida de famosos.

"A gente acha que não vão saber, mas esse povo perde a noite na internet e três dias depois vai sair a lista com 'tá aqui o boys que brocharam com a Luana'", brincou.

Luana teve a vida amorosa frequentemente acompanhada pela mídia ao longo dos anos.

Entre os relacionamentos já conhecidos do público estão os nomes de Rodrigo Hilbert, Paulo Vilhena, Rodrigo Santoro e Pedro Scooby, com quem teve três filhos.

Apesar das especulações geradas após a entrevista, a atriz não confirmou que os famosos citados acima tenham qualquer ligação com os episódios expostos por ela.