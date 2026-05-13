Diretor brasileiro comandará produção internacional sobre o Cristo Redentor em 2026



O Brasil estará no centro de uma das maiores produções religiosas e culturais de 2026. O diretor brasileiro Eduardo Maruche será o responsável por comandar o documentário internacional Cristo Redentor Para Todos, obra que promete conectar simbolicamente o Cristo Redentor, o Vaticano e a histórica Catedral de Notre-Dame em uma narrativa marcada pela fé, emoção, arte e espiritualidade.

A produção celebra os 15 anos do projeto “Cristo Redentor Para Todos” e tem lançamento previsto para acontecer durante as comemorações do aniversário do monumento carioca. O documentário nasce com a missão de fortalecer internacionalmente a imagem do Rio de Janeiro como referência em turismo religioso, acolhimento, cultura e evangelização, tendo como protagonista o Cristo Redentor, uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

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Ao lado do reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, Eduardo Maruche volta a liderar um projeto de dimensão internacional. A dupla já esteve à frente da criação e direção do histórico Show da Paz, realizado no Aterro do Flamengo durante as comemorações dos 80 anos do Cristo Redentor, reunindo mais de 30 artistas em uma celebração marcada pela fé e pela união entre os povos.

Maruche também assinou a Direção Geral dos Atos Culturais da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, evento que reuniu mais de cinco milhões de pessoas durante a visita do Papa Francisco ao Brasil, consolidando seu nome entre os principais especialistas em grandes eventos católicos de massa no país.

O documentário irá explorar paralelos entre a construção do Cristo Redentor nos anos 1920, a reconstrução da Catedral de Notre-Dame após o incêndio que chocou o mundo e a força espiritual do Vaticano como centro da Igreja Católica. A proposta é mostrar como a fé ultrapassa fronteiras, conecta culturas e mantém viva a esperança entre diferentes povos.

Mais do que um filme, Cristo Redentor Para Todos surge como um marco da cultura e da evangelização mundial, reforçando o protagonismo brasileiro em produções de impacto global e colocando novamente o Rio de Janeiro no centro das atenções internacionais através do Cristo Redentor, um dos maiores símbolos da fé cristã no planeta.