Câncer: 7 sinais do tumor raro que surgiu na esposa de Rodrigo Faro

Câncer: 7 sintomas do tumor raro que surgiu na esposa de Rodrigo Faro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Vera Viel usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para compartilhar uma notícia animadora sobre sua recuperação.

Após enfrentar um sarcoma sinovial, tipo raro e agressivo de câncer diagnosticado em 2024 na coxa esquerda, ela revelou que os exames mais recentes apontaram novamente a remissão da doença.

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Ao dividir o momento com os seguidores, Vera celebrou o resultado positivo. "12/05/2026. Acabei de ver o resultado dos meus exames", escreveu ela em publicação nas redes sociais.

Afinal, o que é o sarcoma sinovial e seus sinais?

O sarcoma sinovial é um câncer raro que atinge os chamados tecidos moles do organismo, como músculos, nervos, tendões e regiões próximas das articulações.

Embora o nome remeta diretamente às articulações, o tumor nem sempre surge exatamente nesses locais.

Os casos costumam aparecer principalmente nos membros inferiores e superiores, com maior incidência em áreas como coxas, joelhos, pernas e tornozelos.

Em muitos pacientes, o crescimento da doença acontece de forma lenta nos estágios iniciais, dificultando a identificação precoce.

Entre os principais sinais estão nódulos ou caroços próximos às articulações, dores persistentes, inchaço e sensação de dormência ou pressão na região afetada.

Algumas pessoas também podem apresentar dificuldade de movimentação. Em determinadas situações, o tumor cresce sem provocar dor no início, o que contribui para atrasos no diagnóstico.

Possíveis causas e tratamento

As causas do sarcoma sinovial ainda não são totalmente conhecidas pela medicina. No entanto, especialistas apontam que alterações genéticas específicas nas células tumorais podem estar relacionadas ao desenvolvimento da doença.

O tratamento depende de fatores como tamanho do tumor, localização e possível avanço para outras partes do corpo. As abordagens mais utilizadas incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que podem ser aplicadas de forma isolada ou combinada.

Durante o tratamento, Vera Viel precisou passar por uma cirurgia que durou cerca de oito horas para retirada do tumor. Além disso, enfrentou 33 sessões de radioterapia ao longo do processo de recuperação.



