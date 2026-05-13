'Casa do Patrão' tem briga generalizada e barraco quase acaba em pancadaria

A formação da berlinda no reality "Casa do Patrão" terminou em clima de tensão na noite da última terça-feira (12).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O que começou como uma discussão entre JP e Morena rapidamente escalou para uma confusão envolvendo outros participantes da casa, além de citações inesperadas a ex-BBBs durante o programa ao vivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O desentendimento teve início após uma troca de provocações entre os dois confinados. Em meio ao bate-boca, JP acusou a rival de agressão.
"Você só cresce perto dela! Tá me batendo porque? Tá me batendo à toa", disparou ele. Morena rebateu imediatamente: "Fica na tua! Tô te batendo o que? Tu que veio pra cima de mim". Irritado, o participante respondeu: "F#da-se! F#da-se".
A situação ficou ainda mais intensa quando Nataly entrou na discussão pedindo respeito. "Fale direito com ela", disse a participante. Sem recuar, JP respondeu: "Eu falo do jeito que eu quiser".
Na sequência, João Victor decidiu intervir para defender a aliada, enquanto outros confinados tentavam evitar que a discussão saísse do controle. "Calma, calma", pediu ele durante a confusão.
Pouco depois, JP voltou a elevar o tom e iniciou uma nova troca de ofensas com João Victor. "Ela que me bateu! F#da-se, irmão. E aí o car#lho!", gritou.
O rival respondeu imediatamente: "Tá falando com mulher, p#rra! Tô defendo mulher, vai tomar no c#! Você cresce pra cima de mulher".
Os participantes acabaram sendo separados pelos colegas, mas a troca de provocações continuou. Em meio ao caos, JP passou a comparar os rivais com ex-participantes do Big Brother Brasil.
"O público tá vendo! Sai daí Juliano Floss! Ô Ana Paula, Ana Paula, resolva ali com Juliano", disparou ele, citando Juliano Floss e Ana Paula Renault.
A repercussão tomou conta do X, antigo Twitter, onde internautas comentaram a comparação feita durante a briga.
“O Boninho deve tá amando eles toda hora citarem a Ana Paula”, ironizou um usuário. Outro debochou da situação: “Gente que mico esse flop kkkkkkk precisa força o nome de participantes de outros realitys”.
começou a edição da #CasaDoPatrão e eles já enfiaram a treta que acabou de acontecer com palavrão e tudo e apertando PIIIII na sonoplastia pra tentar cobrir porém IMPOSSÍVEL kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #TáNaReta pic.twitter.com/P07BvzKgu6— nico na #CasaDoPatrão ???? (antigo @ntvnasredes) (@feeddonico) May 13, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Câncer: 7 sinais do tumor raro que surgiu na esposa de Rodrigo Faro
- Mariana Morais Diretor brasileiro comandará produção internacional sobre o Cristo Redentor em 2026
- Mariana Morais Luana Piovani deixa escapar homens famosos que já brocharam na cama
- Mariana Morais Curta estrelado por Gabi Lemos e Ricardo Rodriguez mergulha nas dores silenciosas do fim de um amor
- Mariana Morais Entenda como os Almeidas transformaram o cemitério em um fenômeno digital
- Mariana Morais Saiba a causa e os sintomas da infecção que deixou Diogo Nogueira em estado grave