Com 123 cm de quadril, Musa do Corinthians quer ter o maior bumbum do Brasil - (crédito: Reprodução)

A influenciadora Cátia Carvalho chama a atenção por onde passa. A modelo tem bumbum de 123 centímetros e revela que nunca fez procedimentos estéticos na região.

"100% natural. Malhei por muitos anos. Pegava pesado e tinha uma alimentação rica em proteínas. Acho que cresceu também depois que tive filhos", conta ela, que deseja aumentar um pouco a região.

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"Queria ter mais uns 17 cm, mas quero ganhar por meio da musculação. É uma meta ousada. Mas quero ter o maior bumbum do Brasil”, destaca.

Mas agora, Cátia vai recorrer ao bioestimulador de colágeno.

"Não é para dar volume, apenas firmeza. Quero deixá-lo mais durinho. Mas não descarto aumentar com ácido hialurônico. É uma substância natural e reabsorvível pelo corpo”, finaliza.