Rafa Kalimann toma atitude radical no parto para garantir presença de Nattan - (crédito: Reprodução: GNT/Globoplay/Instagram)

A exibição do documentário "Tempo Para Amar" movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (13) após uma declaração pessoal feita por Rafa Kalimann.

Durante o episódio mais recente da produção, a influenciadora revelou que decidiu induzir o parto ao completar 41 semanas de gestação para garantir que o marido, Nattan, pudesse acompanhar o nascimento da filha do casal.

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Segundo Rafa, a escolha esteve diretamente ligada à agenda profissional do artista e à importância da presença dele no momento do parto.

"Para mim faria muita diferença que o Nattan estivesse nesse momento", afirmou a apresentadora no documentário. Ela ainda contou que o trabalho de parto durou cerca de 40 horas.

A revelação rapidamente repercutiu entre os internautas, gerando uma série de comentários críticos nas redes sociais.

“Meu Deus, mulher…”, escreveu uma usuária em uma publicação no Instagram. Outra demonstrou surpresa com o relato: “Eu tô chocada com essa historia e eles achando isso tudo normal”.

Grande parte das críticas se concentrou na relação do casal e na decisão de conciliar o nascimento da filha com os compromissos profissionais do cantor.

“Priorizando o macho que não priorizou ela na gravidez”, comentou uma seguidora.

Outro usuário resumiu a situação comparando as alternativas do casal: “Cancelar agenda: Não dá. Induzir parto: Ok”.

Houve ainda quem aproveitasse a repercussão para refletir sobre a imagem construída nas redes sociais.

“Enquanto isso... postavam uma vida maravilhosa e de conto de fadas no Instagram. Por isso não se deve confiar em casais que postam tudo o que fazem no insta, como uma vida de conto de fadas. Quem está feliz não posta”, escreveu um internauta.