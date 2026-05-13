Rafa Kalimann toma atitude radical no parto para garantir presença de Nattan

A exibição do documentário "Tempo Para Amar" movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (13) após uma declaração pessoal feita por Rafa Kalimann.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante o episódio mais recente da produção, a influenciadora revelou que decidiu induzir o parto ao completar 41 semanas de gestação para garantir que o marido, Nattan, pudesse acompanhar o nascimento da filha do casal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo Rafa, a escolha esteve diretamente ligada à agenda profissional do artista e à importância da presença dele no momento do parto.
"Para mim faria muita diferença que o Nattan estivesse nesse momento", afirmou a apresentadora no documentário. Ela ainda contou que o trabalho de parto durou cerca de 40 horas.
A revelação rapidamente repercutiu entre os internautas, gerando uma série de comentários críticos nas redes sociais.
“Meu Deus, mulher…”, escreveu uma usuária em uma publicação no Instagram. Outra demonstrou surpresa com o relato: “Eu tô chocada com essa historia e eles achando isso tudo normal”.
Grande parte das críticas se concentrou na relação do casal e na decisão de conciliar o nascimento da filha com os compromissos profissionais do cantor.
“Priorizando o macho que não priorizou ela na gravidez”, comentou uma seguidora.
Outro usuário resumiu a situação comparando as alternativas do casal: “Cancelar agenda: Não dá. Induzir parto: Ok”.
Houve ainda quem aproveitasse a repercussão para refletir sobre a imagem construída nas redes sociais.
“Enquanto isso... postavam uma vida maravilhosa e de conto de fadas no Instagram. Por isso não se deve confiar em casais que postam tudo o que fazem no insta, como uma vida de conto de fadas. Quem está feliz não posta”, escreveu um internauta.
Saiba Mais
- Mariana Morais Com 123 cm de quadril, Musa do Corinthians quer ter o maior bumbum do Brasil
- Mariana Morais 'Casa do Patrão' tem briga generalizada e barraco quase acaba em pancadaria
- Mariana Morais Câncer: 7 sinais do tumor raro que surgiu na esposa de Rodrigo Faro
- Mariana Morais Diretor brasileiro comandará produção internacional sobre o Cristo Redentor em 2026
- Mariana Morais Luana Piovani deixa escapar homens famosos que já brocharam na cama
- Mariana Morais Curta estrelado por Gabi Lemos e Ricardo Rodriguez mergulha nas dores silenciosas do fim de um amor