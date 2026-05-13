Rafa Kalimann é detonada após revelar que induziu o parto para ter Nattan presente

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann virou alvo de críticas nas redes sociais após uma revelação feita no documentário "Tempo Para Amar".

Na produção, ela contou que optou por induzir o parto da filha, Zuza, para conseguir alinhar o nascimento com a agenda de shows do cantor Nattan.

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Segundo Rafa, a decisão foi motivada pelo desejo de ter o companheiro presente no momento do parto. "Para mim faria muita diferença que o Nattan estivesse nesse momento", declarou a apresentadora durante o documentário.

A fala rapidamente ganhou repercussão nas redes e provocou uma onda de comentários negativos direcionados ao casal.

Muitos internautas questionaram a prioridade dada aos compromissos profissionais do artista durante a reta final da gravidez.

“Priorizando o macho que não priorizou ela na gravidez”, escreveu uma seguidora ao comentar o assunto.

Outros usuários reagiram com ironia diante da situação. “Cancelar agenda: Não dá. Induzir parto: Ok”, disparou um internauta ao resumir a polêmica.

A repercussão também levantou discussões sobre a imagem compartilhada pelo casal nas redes sociais. “Enquanto isso... postavam uma vida maravilhosa e de conto de fadas no Instagram. Por isso não se deve confiar em casais que postam tudo o que fazem no insta, como uma vida de conto de fadas. Quem está feliz não posta”, opinou outro usuário.