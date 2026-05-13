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Fátima Bernardes revela como ficou a relação com os filhos após término com William Bonner

Apresentadora deu detalhes sobre como os filhos reagiram ao divórcio dos pais

Fátima Bernardes revela como ficou a relação com os filhos após término com William Bonner - (crédito: Reprodução/Instagram)
Fátima Bernardes revela como ficou a relação com os filhos após término com William Bonner - (crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Fátima Bernardes falou sobre os desafios e aprendizados após o fim de seu casamento com William Bonner durante participação no podcast "Mil e Uma Tretas".

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Aos 63 anos, a jornalista refletiu sobre a separação anunciada em 2016, após 26 anos de união, e comentou como a maturidade dos filhos ajudou a tornar o processo menos turbulento.

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Mãe dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinícius, Fátima explicou que os herdeiros estavam prestes a completar 19 anos quando os pais decidiram seguir caminhos diferentes.

Por conta disso, segundo ela, não foi necessário estabelecer acordos rígidos de convivência ou regras formais de visitação.

Durante a conversa, a apresentadora destacou que o respeito mútuo entre ela e Bonner foi essencial para preservar o equilíbrio emocional da família após o divórcio.

Ela afirmou que, mesmo diante da separação, nunca houve troca de ataques ou comentários negativos entre os dois diante dos filhos.

Fátima também comparou sua experiência com a de casais que enfrentam o fim do relacionamento enquanto os filhos ainda são pequenos.

Na visão da jornalista, a independência e a maturidade dos herdeiros tornam a adaptação “muito mais tranquila”, especialmente pela ausência de disputas envolvendo guarda.

Apesar disso, ela ressaltou que o rompimento de uma estrutura familiar construída ao longo de décadas nunca deixa de ser delicado.

“Não é fácil em nenhuma idade”, afirmou a apresentadora ao comentar o impacto emocional causado pela mudança na dinâmica familiar.

Atualmente, Fátima Bernardes vive um relacionamento com o deputado Túlio Gadêlha, com quem namora há oito anos. Já William Bonner é casado desde 2018 com Natasha Dantas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 13/05/2026 11:26
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