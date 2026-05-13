Câncer traiçoeiro: 10 sinais do tumor que acometeu Fátima Bernardes

Fátima Bernardes voltou a falar sobre o câncer de endométrio diagnosticado em 2020. Durante participação no podcast Prosperidade 360°, a jornalista contou que descobriu a doença de forma inesperada enquanto realizava exames de rotina, mesmo sem apresentar sintomas.

O câncer de endométrio, também conhecido como câncer do corpo do útero, se desenvolve na camada interna que reveste o útero, chamada endométrio.

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A doença costuma ser mais frequente após a menopausa e tem como principal sinal de alerta o sangramento vaginal fora do normal.

Sinais e sintomas para ficar alerta

Entre os sintomas mais comuns estão sangramentos fora do período menstrual, sangramento após a menopausa, aumento do fluxo menstrual e menstruações prolongadas.

Corrimento com sangue ou aspecto diferente do habitual também pode surgir em alguns casos.

Outros sinais que merecem atenção incluem dores na região pélvica, desconforto durante a relação sexual e sensação de pressão na parte inferior do abdômen.

Em fases mais avançadas, algumas pacientes podem apresentar perda de peso sem explicação e cansaço excessivo.

Especialistas alertam que qualquer episódio de sangramento vaginal após a menopausa deve ser investigado.

Já nas mulheres mais jovens, alterações persistentes no ciclo menstrual também precisam de avaliação médica.

Possíveis causas

Alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença, como obesidade, diabetes, hipertensão, menopausa tardia, histórico familiar de câncer e alterações hormonais.

O diagnóstico costuma ser realizado por meio de exames ginecológicos, ultrassom transvaginal e biópsia do endométrio.

Quando identificado precocemente, o câncer de endométrio apresenta altas chances de controle e cura.































