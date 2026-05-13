Fátima Bernardes revela como descobriu câncer de surpresa: 'Não imaginava'

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes relembrou como recebeu o diagnóstico de câncer de endométrio, também conhecido como câncer do corpo do útero, descoberto no fim de 2020 durante exames de rotina.

Segundo ela, a doença foi identificada mesmo sem a presença de sintomas, após uma alteração observada por sua ginecologista.

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Na época com 58 anos, Fátima precisou passar por uma cirurgia pouco tempo depois da confirmação do diagnóstico.

A comunicadora falou sobre o assunto durante participação no podcast "Prosperidade 360°", comandado pela cantora Luiza Possi.

Ao recordar o momento, a jornalista afirmou que jamais imaginava enfrentar a doença. "Eu não podia nunca imaginar. Eu não estava investigando nada. Eu estava fazendo os exames de rotina", contou.

Fátima também detalhou como aconteceu a consulta que levantou a suspeita inicial. Segundo ela, a filha Beatriz, uma das trigêmeas do antigo relacionamento com William Bonner, havia ido ao mesmo consultório médico naquele dia.

"Tem umas coisas, né? Nesse dia, a minha filha, a Beatriz... nós temos a mesma ginecologista. Ela estava vindo da casa do William, tinha dormido lá acho que duas noites e falei: 'ah, Bia, vou encontrar com você embaixo na doutora Helena que a gente toma um café'. Ela falou: 'tá bom'.

Eu já tinha ido à médica naquele período próximo. Só que eu subi com ela, fiquei do lado de fora, e minha médica me olhou e falou assim: 'fez a ultrassonografia?'. Falei assim: 'vou fazer'.

Eu estava fazendo uma reposição hormonal e ela estava achando que o meu endométrio estava um pouco espesso. Ela mudou a rotina dos hormônios e falou: 'nessa ultrassonografia deve diminuir, estava no limite", afirmou.

A apresentadora explicou que, após realizar o exame, a alteração permaneceu, o que levou a médica a solicitar uma investigação mais detalhada.

"Vou te dar um pedido de exame para o caso de você ver já me manda, mas se tiver exatamente... não me lembro mais quantos milímetros... porque as coisas ruins eu tenho muita facilidade de apagar.

Eu não lembro qual era esse milímetro do endométrio. Aí eu fiz, mandei para ela, e estava igual. E ela falou para eu fazer o exame. Mas eu já estava com o pedido, eu já marquei e fui ao médico", completou.