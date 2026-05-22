José de Abreu expõe Virginia e convoca Luana Piovani para ataque

Uma crítica envolvendo Virginia Fonseca e os filhos voltou a colocar o nome da influenciadora entre os assuntos mais comentados das redes sociais.
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Desta vez, quem entrou na discussão foi José de Abreu, que criticou publicamente uma decisão tomada pela empresária.
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A repercussão começou após vir à tona a informação de que Virginia registrou os nomes dos filhos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com finalidade comercial.
As crianças são fruto do antigo relacionamento da influenciadora com Zé Felipe.
Sem poupar comentários, José de Abreu reagiu ao assunto nas redes sociais e aproveitou para envolver Luana Piovani na polêmica.
“Os filhos viraram marca para faturamento. Vai que é tua, Luana”, disparou ele em publicação feita na internet.
Vale lembrar que, frequentemente, Luana Piovani usa sua visibilidade nas redes sociais para criticar questões polêmicas envolvendo a influenciadora.
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