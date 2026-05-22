Eleições 2026: veja os famosos que se filiaram a partidos políticos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Celebridades da televisão, da música, do esporte e das redes sociais começaram a ocupar espaço também nos bastidores da política nacional.

Com as eleições de outubro se aproximando, vários nomes conhecidos do público oficializaram filiações partidárias e passaram a articular possíveis candidaturas em diferentes estados do país.

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Um dos casos mais recentes é o de Augusto Cury. Conhecido nacionalmente pelos livros de autoajuda e desenvolvimento emocional, entre eles "O Vendedor de Sonhos", o médico anunciou no início de abril sua entrada no Avante.

Além da filiação, ele revelou intenção de disputar a Presidência da República e afirmou ter conversado anteriormente com dirigentes do PSD, PSDB, Republicanos e MDB antes de definir a entrada na política.

No universo esportivo, Edmundo declarou que pretende levar sua ligação com o Vasco para a política.

Filiado ao PSDB do Rio de Janeiro, o ex-atacante afirmou querer “representar o Vasco” caso consiga uma vaga eletiva.

Outro ex-jogador que decidiu ingressar na vida partidária foi Luís Fabiano. O antigo camisa 9 participou de cerimônia de filiação ao MDB ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente nacional do partido, Baleia Rossi.

A lista também inclui artistas e influenciadores digitais. Manoel Gomes, dono do sucesso viral “Caneta Azul”, confirmou filiação ao Avante e quer concorrer a deputado federal por São Paulo.

“Vocês me conheceram pela música, mas agora essa caneta não escreve só canções, ela também vai trabalhar pelo povo”, publicou ele.

Esta não será sua primeira experiência eleitoral: em 2022, ele disputou uma vaga como deputado estadual pelo Maranhão.

Já Val Marchiori decidiu transformar um momento delicado da vida pessoal em motivação política.

Em tratamento contra câncer de mama desde 2025, ela confirmou pré-candidatura a deputada federal por São Paulo pelo Republicanos.

“Eu escolhi não parar na dor. Escolhi fazer dela um propósito”, escreveu ao anunciar a decisão.

Depois de tentar uma vaga na Câmara em 2022 sem sucesso, Antonia Fontenelle voltará ao cenário eleitoral. Agora no PSDB, a influenciadora formalizou filiação em abril e deve novamente disputar o cargo de deputada federal.

Na televisão, Silvia Abravanel também entrou para a lista de possíveis candidatas. A filha de Silvio Santos assinou filiação ao PSD em março e deve concorrer por São Paulo.

Após mais de 20 anos à frente do "Sábado Animado", ela deixará a atração em junho por orientação do partido.

Os ex-participantes de reality shows também devem marcar presença nas urnas. Rico Melquiades se filiou ao PSDB e afirmou que pretende defender o aumento do acesso à cirurgia plástica pelo SUS caso seja eleito deputado federal.

Do "BBB" surgiram outros nomes interessados na política. Gyselle Soares, vice-campeã da oitava edição, ingressou no PP e prepara candidatura a deputada federal pelo Piauí.

Entre as pautas defendidas por ela estão inclusão de pessoas com deficiência, combate à violência contra mulheres, apoio a famílias atípicas e valorização cultural.

Também vindo do reality, Matteus Amaral, segundo colocado da edição de 2024, confirmou filiação ao PP e afirmou que pretende representar em Brasília “a realidade de quem vive do campo”.

Já Gracyanne Barbosa escolheu o Republicanos como novo partido após participar do "BBB 25".

Embora tenha declarado possuir “identificação ideológica” com o partido, sua assessoria garante que ela não pretende disputar as eleições deste ano.