Mãe de Virginia 'fala demais' sobre Zé Felipe e é detonada: 'Mau caráter'

Mãe de Virginia 'fala demais' sobre reconciliação e é detonada: 'Mau caráter' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A possibilidade de uma reconciliação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe continua movimentando as redes sociais.

Na madrugada desta terça-feira (26), uma declaração feita por Margareth Serrão acabou provocando uma onda de críticas na internet.

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A mãe da influenciadora conversava com fãs após a festa de 5 anos de Maria Alice, em Goiânia, quando foi questionada sobre a possibilidade de o ex-casal reatar o relacionamento.

Sem esconder a torcida, ela respondeu: “É lógico que eu quero! Vamos rezar todo mundo, bora, o que for. Mas que Deus abençoe”.

Na sequência, uma admiradora comentou: “É a família unida”. Margareth então reforçou o desejo pela reconciliação: “Exato! É o meu sonho, é o meu sonho”.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão no X, antigo Twitter, especialmente após ser compartilhado pelo perfil Daily do Garotinho.

Entre os comentários, diversos usuários se mostraram contrários à possível volta do casal e fizeram críticas à postura da mãe de Virginia.

“Que nojo, a 20 dias tava na casa do outro se declarando pra ele e pra família dele”, escreveu um perfil, mencionando Vini Jr..

Outro internauta comentou: “Ainda bem que o Leonardo não foi neste circo... Meu Deus, como consegue uma pessoa não se respeitar como esse Zé Felipe?”.

Já uma terceira pessoa disparou: “Essa é muito falsa, aí vc vê de quem a filha herdou a falta de caráter”.

“Gente que loucura, transformaram o aniversário da criança em um verdadeiro circo”, criticou mais um usuário nas redes sociais.