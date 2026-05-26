Mãe de Virginia 'fala demais' sobre Zé Felipe e é detonada: 'Mau caráter'

A possibilidade de uma reconciliação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe continua movimentando as redes sociais.
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Na madrugada desta terça-feira (26), uma declaração feita por Margareth Serrão acabou provocando uma onda de críticas na internet.
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A mãe da influenciadora conversava com fãs após a festa de 5 anos de Maria Alice, em Goiânia, quando foi questionada sobre a possibilidade de o ex-casal reatar o relacionamento.
Sem esconder a torcida, ela respondeu: “É lógico que eu quero! Vamos rezar todo mundo, bora, o que for. Mas que Deus abençoe”.
Na sequência, uma admiradora comentou: “É a família unida”. Margareth então reforçou o desejo pela reconciliação: “Exato! É o meu sonho, é o meu sonho”.
O vídeo rapidamente ganhou repercussão no X, antigo Twitter, especialmente após ser compartilhado pelo perfil Daily do Garotinho.
Entre os comentários, diversos usuários se mostraram contrários à possível volta do casal e fizeram críticas à postura da mãe de Virginia.
“Que nojo, a 20 dias tava na casa do outro se declarando pra ele e pra família dele”, escreveu um perfil, mencionando Vini Jr..
Outro internauta comentou: “Ainda bem que o Leonardo não foi neste circo... Meu Deus, como consegue uma pessoa não se respeitar como esse Zé Felipe?”.
Já uma terceira pessoa disparou: “Essa é muito falsa, aí vc vê de quem a filha herdou a falta de caráter”.
“Gente que loucura, transformaram o aniversário da criança em um verdadeiro circo”, criticou mais um usuário nas redes sociais.
Margareth disse que quer Zé Felipe como genro novamente e que torce pela volta do casamento da Virgínia. pic.twitter.com/QmRQeV8EOz— Daily do Garotinho (@dailygarotinho) May 26, 2026
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