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Yasmin Brunet expõe supostos extraterrestres e relato acaba em barraco

Ex-BBB deu respostas afiadas aos seguidores nesta terça-feira (26)

Yasmin Brunet expõe supostos extraterrestres e relato acaba em barraco - (crédito: Reprodução/Instagram)
Yasmin Brunet expõe supostos extraterrestres e relato acaba em barraco - (crédito: Reprodução/Instagram)


Yasmin Brunet gerou furdunço nas redes sociais nesta terça-feira (26) após compartilhar uma sequência de publicações controversas sobre vida extraterrestre em seu perfil no X, antigo Twitter.

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A influenciadora afirmou acreditar que seres de outros planetas convivem secretamente entre os humanos na Terra, o que provocou uma forte repercussão entre os internautas.

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"Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ETs aqui na terra fingindo que são humanos", twittou a ex-BBB.

As declarações surgiram depois que o Pentágono divulgou, por ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um novo conjunto de mais de 50 vídeos relacionados a supostos objetos voadores não identificados.

Sem esconder o ceticismo em relação ao material divulgado pelo governo norte-americano, Yasmin ironizou as imagens e criticou a baixa qualidade dos registros.

Para ela, os conteúdos apresentados não esclarecem absolutamente nada. Em seguida, a modelo publicou um alerta enigmático aos seguidores, dizendo acreditar que acontecimentos incomuns ainda devem surgir nos céus.

"E, sim, podem julgar e falar que eu sou maluca kkkk. Sou mesmo, mas isso é verdade. E cuidado com as coisas que vão aparecer no céu… nem tudo é o que parece", escreveu.

A repercussão foi imediata. Enquanto parte do público entrou na brincadeira com memes, outros usuários reagiram com críticas duras e ataques direcionados à influenciadora.

Algumas mensagens chegaram a insinuar que Yasmin estaria sob efeito de substâncias, além de associarem sua fala a estereótipos preconceituosos.

Diante da enxurrada de comentários, a modelo decidiu rebater os ataques. “Tem gente querendo me dar chapéu de alumínio, mal sabendo que eu que distribuo eles”, rebateu Brunet.

"E não, eu não surtei, só parei de me importar com o que vão dizer porque é sempre o mesmo: baseado em baseado, que droga que ela usou, bla bla bla", completou ela em outra publicação.

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/05/2026 07:55
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