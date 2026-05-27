Zé Felipe é flagrado 'agarrado' na cintura de Virginia em imagens vazadas - (crédito: Instagram)

A relação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe voltou a ser assunto nas redes sociais após um novo vídeo envolvendo os dois circular entre os fãs nesta terça-feira (26).

As imagens foram gravadas durante a festa de aniversário de 5 anos de Maria Alice, filha mais velha do ex-casal, realizada na noite anterior.

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No trecho que viralizou, Virginia e o cantor aparecem curtindo juntos uma das atrações do evento.

Em determinado momento, Zé Felipe surge atrás da influenciadora com as mãos na cintura dela, cena que bastou para reacender rumores de uma possível reconciliação entre os dois.

O comportamento próximo durante a comemoração chamou atenção do público, que já vinha comentando outras interações dos famosos ao longo da festa.

Além de chegarem juntos ao evento, Virginia e o filho do cantor Leonardo também dividiram o palco enquanto ele cantava um de seus sucessos sertanejos.

A repercussão tomou conta da web e os comentários sobre uma eventual volta do casal dominaram as publicações relacionadas ao aniversário.

Muitos internautas confessaram estar torcendo para que os dois reatem o relacionamento.

“Meu pano é colorido demais pra essa reconciliação!!!! FICA BEM VINIIIIII”, escreveu um usuário em tom de brincadeira. “Acho que nunca torci tanto para uma reconciliação!”, comentou outra pessoa.

“O lançamento do body splash reconciliation tá mais perto do que eu esperavaaaaa”, ironizou mais uma fã.

