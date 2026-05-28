Ex-panicat troca socos com famosa em festa e é expulsa: 'Tentou me matar'

Ex-panicat troca socos com famosa em evento e é expulsa: 'Tentou me matar' - (crédito: Reprodução/Instagram)

A noite de lançamento da nova temporada do reality "De Férias Com o Ex" terminou em confusão na última quarta-feira (27), em São Paulo.

Aline Mineiro e Mayara Cardoso protagonizaram uma briga durante o evento de divulgação do programa, que reuniu elenco e imprensa para a coletiva oficial da atração.

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De acordo com informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o desentendimento entre as duas já vinha acontecendo desde o início da festa.

Testemunhas relataram que Aline e Mayara trocaram provocações e discussões ao longo da noite, até que a situação escalou de vez.

Em meio ao tumulto, a ex-Panicat partiu para cima da influenciadora e deu um tapa nela, fazendo Mayara cair no chão. Após a agressão, Aline Mineiro foi retirada do evento.

Procurada pelo portal, Aline confirmou o episódio e afirmou que o conflito teria começado ainda durante as gravações do reality show. Segundo ela, Mayara teria ultrapassado todos os limites dentro da atração.

"Ela tentou me matar no programa e foi expulsa", disparou. Aline ainda justificou a própria reação e disse que não conseguiu ignorar os acontecimentos envolvendo a rival.

"Eu não tive sangue de barata, nem sou espiritualizada o suficiente para aqui fora deixar isso pra lá. Então, digamos que isso foi só um acerto de contas", declarou.

A influenciadora também afirmou que o público entenderá melhor toda a situação quando os episódios forem exibidos.

Batizada de "De Férias com o Ex: Diretoria", a nova edição estreia em 28 de maio na plataforma Paramount+ e marca a comemoração dos 10 anos do reality.



