Mileide Mihaile se pronuncia após suposto ataque a Wesley Safadão vir à tona

Mileide Mihaile decidiu se pronunciar publicamente após internautas associarem uma publicação dela aos recentes rumores envolvendo Wesley Safadão e Thyane Dantas.
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Nos últimos dias, especulações sobre uma possível crise no casamento do cantor ganharam força nas redes sociais, apesar das negativas feitas tanto pelo artista e sua equipe quanto pela própria esposa.
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Com a repercussão do caso, usuários passaram a compartilhar um vídeo publicado por Mileide no começo de maio.
Na gravação, a influenciadora aparece bebendo vinho enquanto faz uma trend do TikTok ao som da música "Raparigas", do Filho do Piseiro. O trecho utilizado dizia: "uma rapariga é bom, três 'rapariga' é bom demais".
A postagem rapidamente passou a ser interpretada por parte do público como uma possível indireta direcionada ao ex-marido.
Diante dos comentários, a ex-Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca resolveu esclarecer a situação e negou qualquer intenção de provocar o pai de seu filho.
“Não postei vídeo nenhum jogando indireta. Fiquem em paz com isso. Respeito demais meu filho para perseguir ou usar rede social para atingir o pai dele. Virem a página, por favorzão, turma Beijos”, garantiu.
@mileidemihaile
APENAS! ??????? som original - Forrozin Music
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