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Mileide Mihaile se pronuncia após suposto ataque a Wesley Safadão vir à tona

Influenciadora usou as redes sociais para esclarecer os rumores

Mileide Mihaile se pronuncia após suposto ataque a Wesley Safadão vir à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)
Mileide Mihaile se pronuncia após suposto ataque a Wesley Safadão vir à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mileide Mihaile decidiu se pronunciar publicamente após internautas associarem uma publicação dela aos recentes rumores envolvendo Wesley Safadão e Thyane Dantas.

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Nos últimos dias, especulações sobre uma possível crise no casamento do cantor ganharam força nas redes sociais, apesar das negativas feitas tanto pelo artista e sua equipe quanto pela própria esposa.

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Com a repercussão do caso, usuários passaram a compartilhar um vídeo publicado por Mileide no começo de maio.

Na gravação, a influenciadora aparece bebendo vinho enquanto faz uma trend do TikTok ao som da música "Raparigas", do Filho do Piseiro. O trecho utilizado dizia: "uma rapariga é bom, três 'rapariga' é bom demais".

A postagem rapidamente passou a ser interpretada por parte do público como uma possível indireta direcionada ao ex-marido.

Diante dos comentários, a ex-Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca resolveu esclarecer a situação e negou qualquer intenção de provocar o pai de seu filho.

“Não postei vídeo nenhum jogando indireta. Fiquem em paz com isso. Respeito demais meu filho para perseguir ou usar rede social para atingir o pai dele. Virem a página, por favorzão, turma Beijos”, garantiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@mileidemihaile

APENAS! ??????

? som original - Forrozin Music

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 28/05/2026 11:03
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