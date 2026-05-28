Aline Mineiro expõe famosa e tentativa de assassinato no 'De Férias Com o Ex' vem à tona

A estreia de "De Férias com o Ex: Diretoria", edição especial que comemora os 10 anos do reality, acontece nesta quinta-feira (28) no Paramount+, mas os bastidores do programa já começaram a gerar repercussão antes mesmo do lançamento oficial.
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Durante entrevista concedida ao Portal LeoDias, Aline Mineiro antecipou parte dos conflitos que marcaram a temporada e fez uma acusação grave envolvendo a influenciadora Mayara Cardoso, também integrante do elenco.
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Segundo a ex-panicat, a rival teria protagonizado uma situação extrema dentro da atração, o que teria resultado em sua expulsão.
"Ela tentou me matar no programa e foi expulsa", afirmou Aline ao comentar os episódios gravados para o reality.
A declaração veio à tona pouco depois de Aline se envolver em uma confusão durante o evento de lançamento da nova temporada.
Na ocasião, ela agrediu Mayara Cardoso em meio ao clima tenso que tomou conta da festa de estreia e acabou sendo retirada do local após o tumulto.
Ao justificar sua reação, Aline disse que não conseguiu deixar os acontecimentos vividos no confinamento para trás.
"Eu não tive sangue de barata, nem sou espiritualizada o suficiente para aqui fora deixar isso pra lá. Então, digamos que isso foi só um acerto de contas", declarou.
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