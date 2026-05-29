Câncer aos 24: neta de Carlos Alberto retira as mamas e revela estado de saúde

Câncer: neta de Carlos Alberto de Nóbrega retira as mamas e faz desabafo - (crédito: Instagram)

Bruna Furlan usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para dividir com os seguidores detalhes da recuperação após a cirurgia realizada no último fim de semana.

Aos 24 anos, a influenciadora, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, passou por uma mastectomia bilateral durante o tratamento contra um câncer de mama e também realizou a colocação de próteses.

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Em vídeos publicados nos stories, Bruna contou que a operação aconteceu no sábado e afirmou que o procedimento ocorreu de forma tranquila.

A jovem ainda explicou que precisou retirar linfonodos da axila, mas destacou que a intervenção foi menos invasiva do que imaginava.

“Passando aqui para dar updates para vocês. Pós-cirurgia, eu operei no sábado. Removi por completo as duas mamas e coloquei prótese também nas duas.

A cirurgia foi ótima, foi um sucesso. Eu removi também linfonodos da minha axila, mas deu para remover pelo mesmo corte da cirurgia da mama, então não teve que quebrar minha axila.

Inclusive, o corte da cirurgia da mama foi o mesmo que eu já tinha usado para fazer o silicone. Então, cicatrizes mínimas, muito pouquinho, graças a Deus”, contou.

Mesmo ainda em recuperação, Bruna revelou que começou a retomar parte da rotina e decidiu sair de casa para ir à igreja após sentir necessidade de conversar com um padre.

Para minimizar os impactos do trajeto, ela contou que utilizou um travesseiro de apoio dentro do carro.

“Eu estou no carro indo para a igreja, porque já acordei com uma vontade surreal de falar com o padre. Só que estou usando meu travesseirinho para dar menos impacto. Hoje já é o meu quinto dia pós-cirurgia”, disse.

A influenciadora também relatou alívio após retirar os drenos utilizados no pós-operatório, apontados por ela como a parte mais desconfortável da recuperação até agora.

“Eu já removi os drenos, que era a parte que mais estava me incomodando. Agora estou mais dolorida, claro, tem dores e desconfortos, mas removi os drenos ontem e já deu um baita alívio.

Hoje já tomei banho pela primeira vez, foi muito bom. E, assim, o resultado ficou magnífico. Eu não estou com tanto inchaço e, como eu falei, o corte também está excelente”, relatou.

Na sequência, Bruna explicou que segue tomando cuidados específicos com os pontos onde os drenos estavam posicionados e afirmou que ainda evita levantar os braços durante o processo de recuperação.

“Agora eu só estou cuidando mais do cortezinho de onde estavam os drenos. Estou chegando agora aqui na igreja, porque estava angustiada para vir hoje.

Depois vou lavar meu cabelo, porque ainda não estou com coragem de lavar em casa e não posso ficar levantando o braço”, finalizou.