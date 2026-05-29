Ana Castela despreza bets e web aponta indireta à Virginia Fonseca

Ana Castela virou assunto nas redes sociais após uma fala feita durante uma live ao lado do influenciador Jon Vlogs.
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O comentário da cantora, considerado por muitos internautas como uma possível alfinetada em Virginia Fonseca, provocou uma onda de debates na internet.
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A sertaneja participava da transmissão quando Jon brincou dizendo que ela estaria “dura”. Em tom descontraído, Ana respondeu imediatamente: "É porque eu não faço bet", declarou a artista.
A frase rapidamente ganhou repercussão por causa das polêmicas envolvendo Virginia Fonseca e a divulgação de plataformas de apostas online.
Nas redes sociais, muitos usuários passaram a associar o comentário da cantora à influenciadora, que frequentemente recebe críticas por campanhas publicitárias ligadas ao setor.
Ela, inclusive, ganhou o apelido de Tigrínia nas redes sociais por conta disso. É válido lembrar que Virginia também é ex-esposa de Zé Felipe, que já viveu um relacionamento com Ana Castela.
A suposta indireta dividiu opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns acreditaram que a declaração foi proposital, outros defenderam que a internet exagerou na interpretação do momento.
"Esse pessoal doente que defende Tigrínea Fonseca com unhas e dentes, tem QI de uma AMEBA SECA!", escreveu uma internauta.
Outros comentários seguiram a mesma linha e continuaram relacionando a fala à influenciadora. "Virginia dá uma olhada aqui que essa pessoa está dizendo de você", publicou uma usuária.
Já outra discordou da teoria criada pelos fãs e saiu em defesa da cantora. "Só o mundo dos fãs da Virgínia que gira em torno dela, sempre vão achar que é sobre ela, mesmo não sendo. Ela não foi a primeira e nem a única a divulgar tigrinho", comentou outra pessoa no Instagram.
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