Repórter da Band é agredida por homem ao vivo e estado de saúde vem à tona - (crédito: TV Arapuan/Band)

A jornalista Jéssica Aquino, da TV Arapuan, emissora afiliada da Band na Paraíba, passou por um momento de tensão durante uma entrada ao vivo exibida no programa Tribuna Livre nesta sexta-feira (29). A repórter foi agredida enquanto realizava uma reportagem externa.

Jéssica aparecia diante das câmeras falando de maneira descontraída sobre um carregamento de milho e comentando sobre cuscuz quando um homem surgiu repentinamente na gravação. Em seguida, ele avançou contra a profissional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As imagens mostram o momento em que o agressor leva a mão em direção ao pescoço da jornalista e a empurra para fora do enquadramento da câmera.

Logo após a agressão, uma voz ao fundo, possivelmente do cinegrafista, pede para interromper a transmissão e informa que a repórter estava chorando.

No estúdio, o apresentador Bruno Pereira reagiu imediatamente ao ocorrido e demonstrou indignação ao comentar o episódio ao vivo.

"Uma pessoa desequilibrada por uma questão totalmente de covardia acabou agredindo nossa repórter ao vivo", repudiou o jornalista.

TV Arapuan se pronuncia e revela estado de saúde da jornalista

Por meio das redes sociais, a emissora prestou solidariedade à profissional e deu detalhes de seu estado de saúde.

"A TV Arapuan manifesta total solidariedade à repórter Jéssica Aquino, agredida durante uma transmissão ao vivo nesta sexta-feira (30), no Mercado Central de João Pessoa, enquanto realizava uma reportagem sobre os preços do milho verde.

Nossa repórter está fisicamente bem, mas permanece abalada emocionalmente. Ela tem recebido todo o apoio da equipe e da direção da emissora.

Repudiamos qualquer forma de violência contra profissionais de imprensa no exercício de sua função. O trabalho de informar a população é essencial e precisa ser respeitado. O caso foi registrado e as providências cabíveis estão sendo tomadas", diz o comunicado.