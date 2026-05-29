Filha de Lucas Rangel e Lucas Bley se engasga e pais fazem alerta - (crédito: Reprodução)

Lucas Bley usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para compartilhar um momento delicado vivido com a filha, Mia, de apenas sete meses, fruto de seu relacionamento com o influenciador Lucas Rangel.

O influenciador publicou imagens captadas pela câmera de segurança da casa mostrando o instante em que a bebê sofreu um engasgo durante a fase de introdução alimentar.

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No vídeo, Lucas aparece agindo rapidamente ao perceber a situação e realiza a manobra de desengasgo para socorrer a criança.

Ao publicar as imagens, ele explicou que pensou bastante antes de tornar o episódio público, mas decidiu transformar a experiência em um alerta para outros pais e familiares.

"Aconteceu uma coisa na primeira semana de introdução alimentar da minha filha e eu pensei muito antes de divulgar esse vídeo", relata ele antes de exibir a gravação.

O influenciador contou ainda que a decisão ganhou mais força após a sogra demonstrar interesse em aprender a técnica enquanto cuidava da pequena nos últimos dias.

Para ele, o conhecimento sobre primeiros socorros não deve ficar restrito apenas aos pais.

"Não só o pai e a mãe tem que saber. A rede de apoio inteira tem que saber. É muito importante todo mundo saber a manobra de desengasgo, porque muita gente acha que colocar o dedo na boca da criança para tirar a comida é o certo, mas não é", alerta.

Na sequência, Lucas também mostra a forma correta de executar a manobra de Heimlich, seguindo as orientações atualizadas divulgadas em 2025.

O conteúdo rapidamente viralizou nas redes sociais e acumulou quase 2 milhões de visualizações em poucas horas.

Nos comentários, seguidores e famosos elogiaram a rapidez do influenciador ao agir durante o susto. "Você é o pai do ano mesmo", escreveu Lucas Rangel, marido de Lucas Bley.

Já a influenciadora Franciny Ehlke, que está grávida de quatro meses, comentou: "Preciso morar com você ate a minha filha nascer pra aprender tudo que voce faz".