Bia do Brás usa roupa transparente e é barrada em restaurante nos EUA

Beatriz Reis passou por uma situação inesperada durante uma noite em Miami, nos Estados Unidos.
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A apresentadora e ex-participante do BBB contou nas redes sociais que foi impedida de entrar em um restaurante por causa da roupa escolhida para a ocasião.
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Segundo Bia do Brás, o estabelecimento possui regras relacionadas ao vestuário dos clientes. Além dela, o fotógrafo que a acompanhava também teria sido barrado por conta da roupa que usava no momento.
"Vocês sabiam que muitos lugares aqui tem um ‘filtro de vestimenta’ e barram quem deixa a pele muito exposta, por exemplo? Eu e o Eme [fotógrafo] fomos barrados porque ele estava de regatinha e eu estou com um vestido mais transparente. O que é que tem, gente? É praia!", desabafou a influenciadora.
A famosa ainda publicou registros usando o vestido transparente e acabou dividindo opiniões entre os seguidores no Instagram.
Enquanto alguns fãs defenderam a liberdade da apresentadora, outros fizeram críticas ao visual escolhido.
"É impressionante como a vulgaridade virou moda", escreveu um internauta. Outro seguidor também comentou a situação: "Tem que ser do Brasil pra queimar nosso filme fora".
Houve ainda quem elogiasse a trajetória da ex-BBB, mas desaprovasse o look utilizado na ocasião.
"Ela é legal, trabalhadora, mas acho feio, desnecessário mesmo, ela é bonita, inteligente, podia estar sensual sem ser vulgar, ela é muito maior que isso", opinou um usuário.
"Sou [fã da] Bia, torço por ela, mas sinceramente vulgarizou um pouco dessa vez!", declarou mais um.
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