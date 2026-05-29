Filho de Deolane toma atitude após irmã ser alvo de ataque - (crédito: Reprodução/Instagram)

Kayky Bezerra usou as redes sociais para homenagear a irmã caçula, Valentina Bezerra, que completa 10 anos nesta sexta-feira (29).

Além da declaração carinhosa, o filho de Deolane Bezerra também saiu em defesa da menina após críticas e ataques direcionados à família desde a prisão da influenciadora, ocorrida no último dia 21 de maio.

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Segundo Kayky, internautas passaram a fazer comentários negativos envolvendo a festa de aniversário da irmã, que vinha sendo organizada por Deolane antes de ser detida.

Indignado, ele classificou as mensagens como demonstrações de “ódio e inveja”. "Nunca vou entender ou aceitar o nível de ódio e inveja por causa da festa de uma criança de 10 anos", iniciou ele.

"Desejar o mal para alguém que nunca fez maldade pra ninguém e que está apenas começando a viver só mostra a doença de quem carrega isso dentro de si. Vocês todos vão pagar pelo que estão fazendo com minha família, a justiça divina não falha", escreveu.

Em outra publicação, Kayky também falou sobre a ausência da mãe em uma data considerada especial para a família e afirmou que pretende cuidar da irmã neste momento delicado.

"Que Deus te proteja e conforte o seu coração, mãe. Sei o quanto você estava feliz pelos 10 anos de Valen, me fala toda hora 'nossa menina está tão grande'.

Mas eu estou aqui para garantir que a nossa menina fique bem. Estou com você até o fim, te amo mãe", declarou o jovem.