Casado, Neymar interage com loira no Instagram e vira piada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Neymar voltou a virar assunto nas redes sociais após internautas perceberem uma interação do jogador em uma publicação no Instagram.

Desta vez, a movimentação envolveu a influenciadora Laura Von Paumgartten e rapidamente gerou uma onda de comentários e piadas na internet.

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A situação começou depois que Laura compartilhou, na última segunda-feira (25), uma sequência de fotos em um restaurante especializado em culinária mediterrânea e asiática, localizado em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Entre as interações recebidas na postagem, seguidores notaram uma curtida do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Pouco tempo depois da repercussão, o like foi removido, mas o assunto já havia tomado conta das redes sociais.

Neymar está atualmente concentrado na Granja Comary, em Teresópolis, onde a Seleção Brasileira realiza preparação para a Copa do Mundo. O centro de treinamento fica a cerca de 96 quilômetros da capital fluminense.

A descoberta da curtida aconteceu na quinta-feira (28), período em que o atleta também enfrenta questionamentos por causa da recuperação de uma lesão na panturrilha.

Internautas não deixaram passar batido

Nos comentários, internautas misturaram ironias sobre a vida amorosa do jogador com críticas relacionadas ao futebol.

"Se o Neymar correr na copa igual ele corre atrás de mulher o hexa é nosso", ironizou uma usuária. "Neymar curtiu sem querer,eu tenho certeza (risos)", brincou outra.

Perfis de fofoca também aproveitaram a repercussão para mencionar Bruna Biancardi, esposa do atleta.

"Enquanto você se declara pro Neymar, o seu marido bate ponto aqui. Mais uma curtida sem querer? Se livra disso de uma vez, Bruna", publicou uma página.

As provocações continuaram entre os usuários da rede social. "Foi o sósia", debochou um internauta.

"Essa não é verificada Ney", escreveu outro. Já uma terceira pessoa comentou: "Não adianta remover. Se curtiu sinal que gostou, tem aquele ditado 'pau que nasce torto, nunca se endireita', não tem jeito".