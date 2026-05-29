João Silva faz revelação sobre saúde de Fausto Silva após apresentador ter alta adiada

João Silva faz desabafo após Faustão ter alta hospitalar adiada - (crédito: Instagram)

João Silva comentou publicamente o estado de saúde de Faustão após a nova internação do apresentador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em entrevista concedida à revista Quem na noite da última quinta-feira (28), o filho do comunicador afirmou que o pai atravessa um momento mais positivo depois de anos marcados por tratamentos e cirurgias delicadas.

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Segundo João, apesar das dificuldades enfrentadas pela família nos últimos anos, Faustão apresenta boa evolução clínica.

"Ele está bem, o meu pai está bem, assim. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, assim, mas está na melhor fase. A gente queria agradecer", declarou.

O apresentador também atualizou a previsão de alta médica do pai. Inicialmente aguardada para esta semana, a liberação acabou sendo adiada e agora deve acontecer na próxima segunda-feira, 1º de junho.

"Eu acho que o começo da semana agora, segunda-feira (1º/6), acho que ele já deve ir pra casa", comentou João Silva.

Faustão está internado desde a última segunda-feira (25) para a retirada de uma sonda gástrica, utilizada para alimentação e administração de medicamentos.

Embora o procedimento tenha sido realizado com sucesso, os médicos decidiram manter o comunicador hospitalizado por mais alguns dias para acompanhamento clínico.

Nos últimos anos, o apresentador enfrentou uma série de complicações de saúde e passou por intervenções de alta complexidade.

Em agosto de 2023, ele realizou um transplante de coração. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim e, posteriormente, também recebeu um transplante de fígado.

Já em agosto de 2025, Faustão precisou passar por um retransplante renal. Desde então, o comunicador mantém uma rotina discreta e longe da televisão.



