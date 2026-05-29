InícioColunistas#Mariana Morais
SAÚDE

João Silva faz revelação sobre saúde de Fausto Silva após apresentador ter alta adiada

Filho do comunicador falou publicamente sobre as batalhas enfrentadas pelo pai

João Silva faz desabafo após Faustão ter alta hospitalar adiada - (crédito: Instagram)
João Silva faz desabafo após Faustão ter alta hospitalar adiada - (crédito: Instagram)

João Silva comentou publicamente o estado de saúde de Faustão após a nova internação do apresentador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em entrevista concedida à revista Quem na noite da última quinta-feira (28), o filho do comunicador afirmou que o pai atravessa um momento mais positivo depois de anos marcados por tratamentos e cirurgias delicadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo João, apesar das dificuldades enfrentadas pela família nos últimos anos, Faustão apresenta boa evolução clínica.

"Ele está bem, o meu pai está bem, assim. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, assim, mas está na melhor fase. A gente queria agradecer", declarou.

O apresentador também atualizou a previsão de alta médica do pai. Inicialmente aguardada para esta semana, a liberação acabou sendo adiada e agora deve acontecer na próxima segunda-feira, 1º de junho.

"Eu acho que o começo da semana agora, segunda-feira (1º/6), acho que ele já deve ir pra casa", comentou João Silva.

Faustão está internado desde a última segunda-feira (25) para a retirada de uma sonda gástrica, utilizada para alimentação e administração de medicamentos.

Embora o procedimento tenha sido realizado com sucesso, os médicos decidiram manter o comunicador hospitalizado por mais alguns dias para acompanhamento clínico.

Nos últimos anos, o apresentador enfrentou uma série de complicações de saúde e passou por intervenções de alta complexidade.

Em agosto de 2023, ele realizou um transplante de coração. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim e, posteriormente, também recebeu um transplante de fígado.

Já em agosto de 2025, Faustão precisou passar por um retransplante renal. Desde então, o comunicador mantém uma rotina discreta e longe da televisão.


 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 29/05/2026 11:59
SIGA
x