João Silva faz revelação sobre saúde de Fausto Silva após apresentador ter alta adiada

João Silva comentou publicamente o estado de saúde de Faustão após a nova internação do apresentador no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
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Em entrevista concedida à revista Quem na noite da última quinta-feira (28), o filho do comunicador afirmou que o pai atravessa um momento mais positivo depois de anos marcados por tratamentos e cirurgias delicadas.
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Segundo João, apesar das dificuldades enfrentadas pela família nos últimos anos, Faustão apresenta boa evolução clínica.
"Ele está bem, o meu pai está bem, assim. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, assim, mas está na melhor fase. A gente queria agradecer", declarou.
O apresentador também atualizou a previsão de alta médica do pai. Inicialmente aguardada para esta semana, a liberação acabou sendo adiada e agora deve acontecer na próxima segunda-feira, 1º de junho.
"Eu acho que o começo da semana agora, segunda-feira (1º/6), acho que ele já deve ir pra casa", comentou João Silva.
Faustão está internado desde a última segunda-feira (25) para a retirada de uma sonda gástrica, utilizada para alimentação e administração de medicamentos.
Embora o procedimento tenha sido realizado com sucesso, os médicos decidiram manter o comunicador hospitalizado por mais alguns dias para acompanhamento clínico.
Nos últimos anos, o apresentador enfrentou uma série de complicações de saúde e passou por intervenções de alta complexidade.
Em agosto de 2023, ele realizou um transplante de coração. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim e, posteriormente, também recebeu um transplante de fígado.
Já em agosto de 2025, Faustão precisou passar por um retransplante renal. Desde então, o comunicador mantém uma rotina discreta e longe da televisão.
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