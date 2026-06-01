Virginia assiste gol de Vini Jr. no Maracanã e o pior acontece - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após ser alvo de xingamentos entoados por parte da torcida presente no Maracanã, no Rio de Janeiro, durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31).

As ofensas aconteceram logo após o primeiro gol da partida, marcado por Vini Jr., ex-namorado da influenciadora.

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Enquanto a transmissão destacava o lance que abriu o placar logo nos minutos iniciais do confronto, um grupo de torcedores passou a cantar em coro: "Ei, Virginia, vai tomar no c...".

Registros do momento rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostrando a cena por diferentes ângulos.

A repercussão, no entanto, não foi bem recebida por muitos internautas, que consideraram os ataques inadequados.

“Ela virou jogadora agora? Povo sem noção”, escreveu um usuário. “Desnecessário”, avaliou outro. “Machistas”, criticou mais uma pessoa.

Até o momento, Virginia não se manifestou sobre o episódio em seu perfil no Instagram.

Apesar do ocorrido, ela acompanhou normalmente a partida e chegou a ser fotografada por uma agência de imagens comemorando o gol de Vini Jr., aparecendo sorridente e com os braços erguidos nas arquibancadas.

Antes do jogo, a influenciadora também havia mostrado aos seguidores o visual escolhido para prestigiar o evento.

A publicação recebeu uma curtida do próprio Vini Jr., que mais tarde utilizou as redes sociais para defender a ex-namorada e pedir que os torcedores cessassem os ataques direcionados a ela.