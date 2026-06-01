Vini Jr. compra briga de Virginia e confronta torcida após ex ser vaiada em jogo

Após a repercussão das vaias direcionadas a Virginia Fonseca durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã, Vini Jr. decidiu se pronunciar publicamente em defesa da influenciadora.
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O jogador utilizou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (1º) para pedir respeito à ex-namorada e tentar encerrar os ataques.
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Virginia foi alvo de manifestações de parte da torcida presente no estádio carioca durante a partida realizada na noite de domingo (31). O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e gerou debates entre os internautas.
Diante da situação, o atacante da Seleção Brasileira destacou o carinho que ainda mantém pela influenciadora e reforçou que a relação entre os dois terminou de forma amigável.
"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia", escreveu o atleta.
Na sequência, Vini Jr. fez questão de ressaltar a boa convivência entre eles após o fim do relacionamento.
"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!", declarou.
A manifestação do jogador recebeu apoio de seguidores, que elogiaram a postura adotada por ele diante da repercussão do caso.
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