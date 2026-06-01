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Virginia se pronuncia após ser vaiada em rede nacional durante jogo do Brasil

Influenciadora compartilhou uma reflexão nas redes sociais

Virginia se pronuncia após ser vaiada em rede nacional durante jogo do Brasil - (crédito: Instagram)
Virginia se pronuncia após ser vaiada em rede nacional durante jogo do Brasil - (crédito: Instagram)

Horas após se tornar alvo de vaias durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31) no Maracanã, Virginia Fonseca publicou uma mensagem de reflexão em suas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (1º).

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A influenciadora compartilhou com seus seguidores uma imagem contendo um trecho de cunho religioso que aborda perseverança e confiança diante dos desafios.

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A publicação chamou atenção por ter sido feita logo após a repercussão do episódio ocorrido no estádio carioca.

A mensagem divulgada por Virginia dizia: "Não desista, Deus ainda não te mostrou a melhor parte da história. Ele proverá e nada faltará. Amém!".

A postagem surgiu depois que parte da torcida presente no Maracanã entoou vaias direcionadas à influenciadora durante a partida da Seleção Brasileira.

O momento aconteceu após um gol marcado por Vini Jr., ex-namorado dela, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Após o confronto, o atacante se pronunciou sobre o caso e pediu publicamente que os torcedores deixassem de direcionar ofensas e vaias contra Virginia durante os jogos.

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 01/06/2026 08:04
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