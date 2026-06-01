Virginia se pronuncia após ser vaiada em rede nacional durante jogo do Brasil - (crédito: Instagram)

Horas após se tornar alvo de vaias durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31) no Maracanã, Virginia Fonseca publicou uma mensagem de reflexão em suas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (1º).

A influenciadora compartilhou com seus seguidores uma imagem contendo um trecho de cunho religioso que aborda perseverança e confiança diante dos desafios.

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A publicação chamou atenção por ter sido feita logo após a repercussão do episódio ocorrido no estádio carioca.

A mensagem divulgada por Virginia dizia: "Não desista, Deus ainda não te mostrou a melhor parte da história. Ele proverá e nada faltará. Amém!".

A postagem surgiu depois que parte da torcida presente no Maracanã entoou vaias direcionadas à influenciadora durante a partida da Seleção Brasileira.

O momento aconteceu após um gol marcado por Vini Jr., ex-namorado dela, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Após o confronto, o atacante se pronunciou sobre o caso e pediu publicamente que os torcedores deixassem de direcionar ofensas e vaias contra Virginia durante os jogos.