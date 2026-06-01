Veja o momento em que Virginia percebe vaias durante jogo do Brasil

Viralizou nas redes sociais o vídeo que mostra o exato momento em que Virginia Fonseca percebe as vaias direcionadas a ela durante o amistoso entre Brasil e Panamá, disputado neste domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
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A influenciadora estava no estádio acompanhando a partida quando parte dos torcedores passou a entoar gritos ofensivos.
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A manifestação aconteceu logo após Vini Jr., seu ex-namorado, balançar as redes e abrir o placar para a Seleção Brasileira.
Nas imagens que viralizaram, é possível ouvir o coro repetido pelos torcedores nas arquibancadas: "Ei, Virginia, vai tomar no c...".
O episódio rapidamente repercutiu na internet e gerou reações divididas entre os internautas.
Horas depois, Virginia compartilhou em suas redes sociais uma mensagem voltada à fé e à superação de momentos difíceis.
A publicação foi interpretada por seguidores como uma possível referência à situação vivida no estádio.
"Não desista, Deus ainda não te mostrou a melhor parte da história. Ele proverá e nada faltará. Amém!", dizia a imagem publicada pela influenciadora.
A repercussão do caso também levou Vini Jr. a se manifestar.
O jogador usou as redes sociais para pedir que os torcedores deixem de direcionar vaias e ofensas à ex-companheira, destacando que mantém respeito e carinho por ela.
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