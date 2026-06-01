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SAÚDE!

Ana Castela atualiza estado de saúde após ter cirurgia adiada

Cantora deu uma pausa na agenda para realizar uma bateria de exames

Ana Castela atualiza estado de saúde após ter cirurgia adiada - (crédito: Instagram)
Ana Castela atualiza estado de saúde após ter cirurgia adiada - (crédito: Instagram)

Após preocupar fãs ao surgir em um hospital e aparecer em vídeos ainda sob efeito de medicamentos, Ana Castela decidiu explicar o motivo de sua passagem pela unidade de saúde.

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Na noite deste domingo (31), a cantora tranquilizou os seguidores e garantiu que não enfrenta nenhum problema grave.

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A sertaneja contou que a internação fazia parte de uma série de exames preventivos, realizados para acompanhar sua saúde em meio à intensa agenda de compromissos profissionais.

"Gente, tá tudo bem comigo, tá? Eu só vim realmente fazer uma bateria de exames, porque essa vida na estrada não é fácil, gente", afirmou.

Durante o relato, a artista revelou que pretendia aproveitar a ida ao hospital para realizar uma otoplastia, procedimento cirúrgico voltado à correção da posição ou do formato das orelhas.

No entanto, a intervenção precisou ser adiada por causa dos compromissos de trabalho já agendados.

"Eu ontem vim até o hospital para fazer um check-up e também iria fazer minha cirurgia na orelha (otoplastia), mas acabei que desisti porque tenho que trabalhar e vou fazer final do ano", explicou.

"Eu ia fazer a minha otoplastia, que é a cirurgia na orelha, né? Que pega a orelha e faz assim, piu", disse.

Segundo a cantora, a necessidade de usar uma faixa no período pós-operatório inviabilizou a realização do procedimento neste momento.

"Acabou que não deu certo porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte e eu teria que ficar com uma faixinha, sabe? E não vai tá rolando, né?", acrescentou.

Por fim, Ana reforçou que a ida ao hospital foi apenas para cuidados de rotina e aproveitou para tranquilizar de vez os admiradores.

"Hoje eu fiz a endoscopia... mas assim, tá tudo bem comigo, gente. Ó, tô filé! Coisa ruim não pega... coisa boa não morre cedo, porque eu sou boa!", brincou a cantora.

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 01/06/2026 10:25
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