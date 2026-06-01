Ana Castela atualiza estado de saúde após ter cirurgia adiada - (crédito: Instagram)

Após preocupar fãs ao surgir em um hospital e aparecer em vídeos ainda sob efeito de medicamentos, Ana Castela decidiu explicar o motivo de sua passagem pela unidade de saúde.

Na noite deste domingo (31), a cantora tranquilizou os seguidores e garantiu que não enfrenta nenhum problema grave.

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A sertaneja contou que a internação fazia parte de uma série de exames preventivos, realizados para acompanhar sua saúde em meio à intensa agenda de compromissos profissionais.

"Gente, tá tudo bem comigo, tá? Eu só vim realmente fazer uma bateria de exames, porque essa vida na estrada não é fácil, gente", afirmou.

Durante o relato, a artista revelou que pretendia aproveitar a ida ao hospital para realizar uma otoplastia, procedimento cirúrgico voltado à correção da posição ou do formato das orelhas.

No entanto, a intervenção precisou ser adiada por causa dos compromissos de trabalho já agendados.

"Eu ontem vim até o hospital para fazer um check-up e também iria fazer minha cirurgia na orelha (otoplastia), mas acabei que desisti porque tenho que trabalhar e vou fazer final do ano", explicou.

"Eu ia fazer a minha otoplastia, que é a cirurgia na orelha, né? Que pega a orelha e faz assim, piu", disse.

Segundo a cantora, a necessidade de usar uma faixa no período pós-operatório inviabilizou a realização do procedimento neste momento.

"Acabou que não deu certo porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte e eu teria que ficar com uma faixinha, sabe? E não vai tá rolando, né?", acrescentou.

Por fim, Ana reforçou que a ida ao hospital foi apenas para cuidados de rotina e aproveitou para tranquilizar de vez os admiradores.

"Hoje eu fiz a endoscopia... mas assim, tá tudo bem comigo, gente. Ó, tô filé! Coisa ruim não pega... coisa boa não morre cedo, porque eu sou boa!", brincou a cantora.