Famosa compra briga de Virginia após vaias e é detonada pelo público

Mari Menezes entrou no centro de uma nova polêmica nas redes sociais após se posicionar a favor de Virginia Fonseca, que foi alvo de xingamentos durante o amistoso da Seleção Brasileira realizado no último domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A influenciadora comentou o episódio em um vídeo publicado nas redes, demonstrando indignação com as ofensas direcionadas à empresária.
As manifestações aconteceram após um gol de Vini Jr., quando parte da torcida presente no estádio passou a entoar cânticos contra Virginia.
Ao falar sobre o assunto, Mari exaltou a relevância da influenciadora e criticou a atitude dos torcedores.
"Mandando a Virginia tomar naquele lugar, gente, tô passada, ridículos! Mas pra você ver o quanto ela é poderosa. O Brasil fazendo gol e o povo preocupado falando o nome dela. Ela é muito queen mesmo, o povo deveria gritar 'We Pinko' [referência da marca dela para Vini Jr]. Melhora, Brasil. Melhora, por favor, me ajuda", declarou.
A defesa, porém, não foi bem recebida por parte dos internautas. No X, antigo Twitter, usuários passaram a criticar a criadora de conteúdo, e diversas mensagens repercutiram em publicações sobre o caso.
"Ela não é poderosa só é odiada e feita de chacota", escreveu um perfil. Outro disparou: "E por isso que a galera gritou aquilo, por conta de tonhona como você exaltando uma pessoa que não agrega em nada!".
As críticas continuaram com comentários ainda mais duros. "Uma trambiqueira defendendo outra trambiqueira. Como já diziam, os sábios que estavam nas arquibancadas do Maracanã hoje", afirmou um internauta.
Já outro avaliou: "Morro com essa mona que se mete nos assuntos alheios só pra levar chapisco, porque ela já sabe que sendo comentário ruim ou bom é engajamento".
