Virginia se pronuncia após ser defendida por Vini Jr. por ataques em jogo do Brasil

Virginia Fonseca se manifestou nas redes sociais após receber o apoio público de Vini Jr. depois do episódio de xingamentos durante o amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, realizado no último domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora foi alvo de ofensas entoadas por parte da torcida logo após o atacante marcar um gol.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A situação ganhou ampla repercussão na internet e levou o jogador a se posicionar em defesa da ex-namorada.
Em publicação nas redes sociais, Vini Jr. pediu que os torcedores interrompessem os ataques contra Virginia e destacou o carinho que ainda existe entre eles.
"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem! Vamos juntos pelo Hexa!!", escreveu.
Pouco depois, Virginia compartilhou a mensagem do atleta em seu perfil e agradeceu pelo gesto. "Obrigada", respondeu a influenciadora, acrescentando um emoji de mãos levantadas.
Na sequência, ela seguiu atualizando seus seguidores sobre a passagem pelo estádio e publicou fotos acompanhando a partida.
Entre os registros divulgados, também apareceu um vídeo em que autografa camisas de crianças que estavam presentes no Maracanã durante o jogo.
Saiba Mais
- Mariana Morais Famosa compra briga de Virginia após vaias e é detonada pelo público
- Mariana Morais Ana Castela atualiza estado de saúde após ter cirurgia adiada
- Mariana Morais Veja o momento em que Virginia percebe vaias durante jogo do Brasil
- Mariana Morais Vini Jr. compra briga de Virginia e confronta torcida após ex ser vaiada em jogo
- Mariana Morais Virginia se pronuncia após ser vaiada em rede nacional durante jogo do Brasil
- Mariana Morais Virginia assiste gol de Vini Jr. no Maracanã e o pior acontece