Virginia se pronuncia após ser defendida por Vini Jr. por ataques em jogo do Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca se manifestou nas redes sociais após receber o apoio público de Vini Jr. depois do episódio de xingamentos durante o amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, realizado no último domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A influenciadora foi alvo de ofensas entoadas por parte da torcida logo após o atacante marcar um gol.

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A situação ganhou ampla repercussão na internet e levou o jogador a se posicionar em defesa da ex-namorada.

Em publicação nas redes sociais, Vini Jr. pediu que os torcedores interrompessem os ataques contra Virginia e destacou o carinho que ainda existe entre eles.

"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem! Vamos juntos pelo Hexa!!", escreveu.

Pouco depois, Virginia compartilhou a mensagem do atleta em seu perfil e agradeceu pelo gesto. "Obrigada", respondeu a influenciadora, acrescentando um emoji de mãos levantadas.

Na sequência, ela seguiu atualizando seus seguidores sobre a passagem pelo estádio e publicou fotos acompanhando a partida.

Entre os registros divulgados, também apareceu um vídeo em que autografa camisas de crianças que estavam presentes no Maracanã durante o jogo.