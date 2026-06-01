Atriz famosa é internada após tentar jejum intermitente de 60 horas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Joana Cabral foi internada no Hospital Sírio-Libanês neste sábado (30) após sofrer dois episódios de perda de consciência.

A atriz e influenciadora procurou atendimento médico depois de passar por um novo apagão em casa e, durante a avaliação, recebeu os diagnósticos de hipoglicemia e hipotensão.

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A situação ocorreu após a criadora de conteúdo tentar realizar um jejum intermitente de 60 horas com o objetivo de emagrecer cerca de cinco quilos. Até o momento, não há previsão para sua alta hospitalar.

Nas redes sociais, Joana explicou que os médicos ainda investigam a origem dos desmaios e ressaltou que um dos episódios aconteceu meses antes, quando ela não estava seguindo qualquer tipo de dieta ou restrição alimentar.

"Caí dentro de casa mas, ainda não sabemos a causa dos 2 desligamentos, pois o primeiro foi a alguns meses atrás e eu ainda não havia feito jejum e nenhum tipo de dieta. Meus batimentos estão muito baixos, apesar de eu ter bradicardia sinusal.

Os médicos ainda não estão convencidos, tenho que fazer mais exames e minha pressão que sempre foi baixa, está além do normal, fora isso todos os exames, inclusive tomografia de cranio e exames de sangue constaram todos normais.

Ainda sigo fazendo exames de coração. Se forem descartadas todas as possibilidades do mesmo, e contatar ser de fato uma patologia, começaram as suspeitas de estafa, cérebro/corpo desligam por exaustão.

A estafa (física ou mental) pode causar um desligamento temporário do organismo, como desmaios, crises de ansiedade severas ou um apagão cognitivo, como um mecanismo de defesa extremo contra o estresse", relatou.

A influenciadora também revelou que já havia praticado jejum intermitente anteriormente, mas nunca por um período tão prolongado. Segundo ela, a experiência serviu de alerta para os riscos envolvidos.

"Comecei com 16, cheguei a 36 e nunca tive nada. Agora tentei 60 horas. Mas, minhas taxas seguem todas normais, ferro, vitaminas, proteinas, todas normais.

Mas, de qualquer forma, nunca mais farei depois desse susto. Sendo Que o primeiro desligamento não houve jejum nem dieta. De qualquer jeito, não vale o risco", afirmou.

Enquanto permanece internada, Joana segue realizando exames para que a equipe médica identifique a causa dos episódios e defina os próximos passos do tratamento.