Virginia desabafa após ser vaiada e recebe mensagem de Vini Jr. - (crédito: Instagram)

Virginia Fonseca decidiu abrir o coração nas redes sociais nesta segunda-feira (1º) após a repercussão das vaias e xingamentos que recebeu durante a partida entre Brasil e Panamá, disputada no Maracanã no último domingo (31).

Em uma longa reflexão publicada para seus seguidores, a influenciadora falou sobre o impacto emocional dos ataques e revelou que o episódio a deixou profundamente abalada.

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A postagem, que rapidamente ultrapassou a marca de 4,5 milhões de curtidas, traz um relato sobre os desafios enfrentados ao longo de sua trajetória pública.

Virginia afirmou que, apesar de estar acostumada a conviver com julgamentos, também enfrenta momentos de desgaste diante das críticas constantes.

"Eu estava pensando esses dias... E sabe de uma coisa? Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo. E percebi que uma das maiores lições que a vida me ensinou até hoje foi que as pessoas sempre vão ter uma opinião sobre você.

E, na maioria das vezes, isso diz muito mais sobre elas do que sobre você. Quando comecei a gravar vídeos para a internet, diziam que eu estava passando vergonha. E eu senti vergonha. Mas continuei", escreveu.

Ao longo do texto, a empresária também relembrou o crescimento de seus negócios e comentou as críticas que recebeu durante a construção de sua carreira.

Segundo ela, muitos desacreditaram do sucesso de seus empreendimentos, incluindo a marca WePink.

"Depois que era barato demais. Depois que era sorte. E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados.

Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO", afirmou.

Em outro trecho da publicação, Virginia voltou a mencionar o sentimento provocado pelos ataques sofridos recentemente e descreveu o impacto que a exposição pública teve sobre ela.

"Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. Tudo isso sem ter feito absolutamente nada. Eu entendi uma coisa: vai ser sempre assim.

Se eu trabalhar, vão criticar. Se descansar, se usar uma roupa que goste vão criticar. Você vai viver a sua vida ou a expectativa dos outros?", refletiu.

Nos comentários, Vini Jr. prestou apoio à ex-namorada: "Nunca deixe de ser você. Você é gigante!".

