Luana Piovani esculacha Nattan após cantor ganhar cachê de prefeitura e fazer show bêbado

Luana Piovani usou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para criticar publicamente o cantor Nattan.
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A atriz reagiu à repercussão envolvendo o artista, que admitiu ter subido ao palco sob efeito de álcool durante a abertura do São João de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará.
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Após o episódio ganhar destaque na internet, o forrozeiro afirmou que exagerou na bebida ainda nos bastidores do evento e anunciou que retornará à cidade para realizar uma apresentação gratuita como forma de compensar o público. A explicação, no entanto, não convenceu Luana.
Sem esconder a indignação, a atriz compartilhou imagens da apresentação e repercutiu uma publicação que mencionava o valor que Nattan teria recebido pelo show, estimado em aproximadamente R$ 900 mil.
Ao comentar o assunto, ela disparou: “O brasileiro tomando no rabo a seco e filho da put* ganhando quase uma milha posando de artista emocionado. Pobre muié de bebê no colo”.
Ela ainda ironizou a postura do artista ao escrever: “Olha aí o belzebu bebum mostrando o nível de roubada que a mocinha arrumou pra si”.
A referência à “mulher de bebê no colo” foi direcionada a Rafa Kalimann, companheira de Nattan e mãe de Zuza Helena, primeira filha do casal.
A menina nasceu em janeiro deste ano, em São Paulo, e recebeu o nome em homenagem à avó paterna do cantor.
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