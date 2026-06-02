Nattan ganhou quase R$ 1 milhão de prefeitura por show que fez bêbado - (crédito: Reprodução)

O cachê de Nattan para se apresentar no São João de Maracanaú, no Ceará, foi de R$ 900 mil.

O valor consta no Portal da Transparência da Prefeitura e colocou o cantor entre as atrações mais bem pagas da edição deste ano do evento.

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Levantamento realizado pelo g1 mostra que o artista ocupa a sétima posição no ranking dos maiores cachês da festa.

À frente dele aparecem nomes como Gusttavo Lima, contratado por R$ 1,5 milhão, e Wesley Safadão, que recebeu R$ 1,4 milhão para subir ao palco.

A apresentação aconteceu na última sexta-feira (29), em uma das principais noites da programação e deu o que falar após o cantor subir bêbado no palco, atrapalhando o desempenho do show.

Além de Nattan, o público também acompanhou shows de Pablo, Zé Vaqueiro, Talita Mel, Luís Marcelo & Gabriel e Rosane Castro.

A participação do cantor ganhou repercussão após ele admitir que seu desempenho ficou abaixo do esperado.

Horas depois do evento, Nattan publicou um vídeo nas redes sociais para pedir desculpas aos fãs e explicar o que aconteceu nos bastidores.

Segundo o artista, a ansiedade e a empolgação para o show acabaram contribuindo para que ele exagerasse no consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar no palco.

"Eu estava há uma semana tão animado e ansioso para o show de Maracanaú", afirmou.

O cantor contou ainda que a expectativa era grande devido ao formato planejado para a noite, que previa uma interação especial com Zé Vaqueiro.

No entanto, o clima de celebração começou antes da apresentação.

"Acabamos que começamos a tomar uma no camarim e tal. Acho que me emocionei demais e não fiz um show legal, não foi um show bom como vocês costumam ver", declarou Nattan ao reconhecer que a performance não correspondeu ao padrão que costuma entregar ao público.







