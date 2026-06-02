Ex-ator famoso da TV Globo processa SBT e pede fortuna de indenização

Ex-ator e diretor da Globo processa SBT e pede fortuna de indenização - (crédito: TV Globo)

Marcius Melhem voltou a acionar a Justiça contra o SBT em uma disputa relacionada ao programa "Fofocalizando".

Desta vez, o ator e humorista busca que a emissora exiba uma retratação sobre declarações feitas por Leo Dias durante uma edição da atração exibida em 2022.

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Além disso, ele pede uma indenização de R$ 60 mil por danos morais. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, do F5, esta não é a primeira investida judicial de Melhem contra a emissora.

Em 2024, o ex-diretor de humor da Globo já havia ingressado com uma ação para obter direito de resposta, mas o processo acabou sendo arquivado.

A controvérsia teve origem após o programa repercutir o relato de uma professora que afirmou ter sido assediada por Melhem quando trabalhava na Globo.

O humorista sustenta que a acusação foi posteriormente contestada durante o processo judicial e afirma que a própria emissora não teria encontrado registros que comprovassem a existência das supostas aulas ministradas pela denunciante.

No ano passado, Leo Dias foi alvo de uma ação movida por Melhem e precisou publicar uma retratação em suas redes sociais.

Na ocasião, o jornalista escreveu: "Com base nas informações prestadas pela TV Globo e compromisso firmado em ação judicial, venho a público dizer que a notícia veiculada nas minhas redes sociais não é verdadeira".

Agora, o humorista quer que a correção também seja exibida na televisão.

Entre os pedidos apresentados à Justiça, está a veiculação da retratação no "Fofocalizando" pelo mesmo tempo de duração da reportagem original, além da remoção de conteúdos relacionados ao caso que ainda estejam disponíveis nas plataformas digitais da emissora.