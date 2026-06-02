Ex-BBB Anamara cutuca e relembra ligação de Virginia para Neymar de madrugada - (crédito: TV Globo/Instagram)

Anamara deu o que falar nas redes sociais ao comentar a polêmica envolvendo Virginia Fonseca, que foi alvo de xingamentos durante o amistoso entre Brasil e Panamá no último fim de semana.

A ex-BBB acabou gerando repercussão ao criticar a influenciadora enquanto condenava as ofensas recebidas por ela no Maracanã.

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A manifestação aconteceu na noite de segunda-feira (1º), por meio do X, antigo Twitter.

Na ocasião, Anamara compartilhou uma publicação que acusava Virginia de agir com hipocrisia ao defender pautas ligadas às mulheres, ao mesmo tempo em que mencionava uma antiga controvérsia envolvendo Ana Castela e Zé Felipe.

Ao repercutir o conteúdo, a ex-sister aproveitou para relembrar outro episódio que ganhou destaque nas redes: a ligação feita por Virginia para Neymar durante a madrugada, ocasião em que Bruna Biancardi teria atendido a chamada e confrontado a ex-mulher de Zé Felipe.

"O cúmulo para mim é ela ligar para homem casado às 2h da manhã... Ainda que seja o melhor amigo dela! Mas, dito isso, nada justifica a atitude absurda que tiveram com ela ontem!", escreveu Anamara.

A publicação rapidamente dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns concordaram com a crítica direcionada à empresária, outros destacaram que a própria ex-BBB reconheceu que os ataques sofridos por Virginia durante a partida foram inadequados e não deveriam ter acontecido.

O episódio citado por Anamara ocorreu após a influenciadora ser alvo de ofensas entoadas por parte da torcida presente no Maracanã, situação que repercutiu amplamente nas redes sociais e motivou manifestações públicas de apoio de amigos, famosos e até de Vini Jr., ex-namorado de Virginia.